La Santé publique n’a pas recommandé la fermeture des restaurants en zone rouge, mais le gouvernement est allé de l’avant quand même pour une question de perception, a révélé le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, lors de son témoignage en commission parlementaire mercredi.

« Sur la base de l’épidémiologie qu’on voyait sur la question de certains milieux, notamment les musées ou les restaurants, nous avions recommandé que ça pouvait potentiellement rester ouvert dans la mesure où on n’avait pas démontré que les gens respectaient les consignes, etc., a-t-il expliqué. Mais dans une question d’approche, je vous dirais “perceptuelle” de fermer les rassemblements à la maison et laisser des zones où il y a des rassemblements, le gouvernement a pris une autre décision. »

Il a offert cette réponse au chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui demandait des exemples de recommandations de la Santé publique que le gouvernement Legault n’avait pas suivi. Le député a demandé de l’obtenir par écrit, mais le Dr Arruda a indiqué qu’il s’agissait souvent de « discussions verbales ».

« Mais c’est lourd de conséquence », a réagi M. Bérubé. De nombreux restaurateurs risquent de perdre leur entreprise, alors qu’ils ne peuvent recevoir de clients.

Le Dr Arruda a par la suite ajouté que le gouvernement avait demandé à la Santé publique si elle était confortable avec cette décision. « La réponse ça a été de dire “oui, on est confortable avec votre cadre d’analyse, mais ça n’aurait pas été le premier scénario”. »

Le conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique du Québec, le Dr Richard Massé, s’est empressé d’apporter une nuance. « Ce n’est pas comme ouvrir les restaurants, c’est de dire “on pense que si c’est la même famille qui va au restaurant, les restaurants pourraient rester ouverts », a-t-il dit.

« Ils n’ont jamais recommandé de fermer les restaurants », s’est étonné Pascal Bérubé en mêlée de presse quelques minutes après.

Il s’agit d’une « surprise » de ce témoignage, a-t-il dit. Les propos du Dr Arruda ont laissé perplexes les restaurateurs, selon lui.

Tout au long de son témoignage, le Dr Arruda a affiché sa loyauté à l’égard du gouvernement et non son indépendance, a-t-il regretté.

Le Dr Arruda sur la défensive

Le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, a défendu mercredi sa gestion de la pandémie de COVID-19 tout en reconnaissant que son équipe et lui n’étaient pas à l’abri des erreurs.

« J’ai déjà fait face à plusieurs épidémies et plusieurs pandémies, a-t-il dit. Celle-ci est sans contredit exceptionnelle et sans précédent. »

« La pandémie de COVID-19 nous aura obligés à agir rapidement sans que nous ayons les connaissances et le recul nécessaire pour éviter certaines erreurs, mais c’est ainsi, a-t-il ajouté. Toutes les sociétés du monde l’ont vécu de cette manière, chacune avec leurs enjeux particuliers. »

Il a indiqué que son équipe avait « la certitude d’avoir toujours fait les meilleures recommandations » avec l’information qu’elle détenait à ce moment-là. « Une information nouvelle et, je le rappelle, évolutive de surcroît », a-t-il précisé.

Les premières questions sont venues des libéraux qui lui ont demandé de clarifier le processus décisionnel entre la Santé publique et le gouvernement. Les décisions se sont prises jusqu’à maintenant « par consensus » et qu’il doit être capable de « vivre avec la solution ».

« Je ne suis pas sous-ministre adjoint quand je suis directeur national », affirmé le Dr Arruda qui compte plus de 35 ans d’expérience. Il a précisé qu’il était surveillé par « toute une équipe de santé publique » et qu’il avait « un institut » en faisant allusion à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Le directeur national de santé publique a rappelé qu’il avait déjà témoigné deux fois en commission parlementaire à l’encontre de la position du gouvernement sur l’alcool dans les casinos et sur l’âge permis pour la consommation de cannabis au Québec.

Les décisions de la Santé publique sont prises à partir de documents de travail comme des présentations PowerPoint et des graphiques. Le Dr Arruda a proposé de déposer ceux qui ont servi à décider d’autoriser, puis d’annuler des rassemblements durant le congé de Noël.