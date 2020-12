Québec y va d’une deuxième tentative pour retrouver les enfants autochtones disparus

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a déposé mercredi une nouvelle version d’un projet de loi visant à percer le mystère des enfants autochtones disparus, un peu moins d’un an après une première tentative ratée.

La pièce législative vise à faciliter la divulgation d’informations aux familles de la part des établissements de santé et des congrégations religieuses, notamment. Elle encadre aussi le rôle du ministre auprès de ces familles, qui pourront aller jusqu’à demander l’exhumation du corps de leur proche disparu.

En janvier, Le Devoir a révélé que Québec avait amendé son projet de loi sur la pharmacie afin d’y ajouter une disposition prévoyant que « le ministre de la Justice assiste et guide » ces familles endeuillées dans leurs quêtes. Face aux critiques — de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et de la protectrice du citoyen —, le gouvernement a ensuite abandonné cette avenue.

Or voilà qu’il tente pour une seconde fois de donner suite à une recommandation de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Celle-ci demandait à Québec « de remettre aux familles autochtones toutes les informations dont il dispose concernant les enfants qui leur ont été enlevés suite à une admission dans un hôpital ou tout autre centre de santé au Québec ».

L’ENFFADA a recensé dans son rapport les histoires d’une quinzaine d’enfants et de bébés autochtones qui ont été déclarés — parfois à tort — morts ou disparus après avoir été envoyés dans des hôpitaux sans que leurs parents ne puissent les accompagner, entre les années 1950 et 1970.

Ce nombre serait sous-estimé : dans la communauté attikamek de Manawan seulement, 18 familles ont « perdu » un enfant, selon les observations du vice-chef Sipi Flamand.