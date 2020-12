Les anciens premiers ministres font bloc

Les six anciens premiers ministres québécois serrent les coudes avec les élus de l’Assemblée nationale dans leur tentative d’étendre la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale au Québec, y voyant un moyen de défendre et de promouvoir la langue française. À l’initiative de l’ex-chef bloquiste Gilles Duceppe, Philippe Couillard, Pauline Marois, Jean Charest, Lucien Bouchard, Daniel Johnson et Pierre-Marc Johnson ont signé une déclaration dans laquelle ils manifestent leur « appui » à la motion « réaffirm[ant] que la protection de la langue française est essentielle et prioritaire en tout temps et que la Charte de la langue française doit s’appliquer aux entreprises de compétence fédérale au Québec » qui a été adoptée à l’unanimité par le Parlement québécois le 24 novembre dernier. « Aujourd’hui, au moment où nous traversons une grave crise sanitaire dont les conséquences culturelles, sociales et économiques marqueront l’avenir, nous voulons joindre nos voix à celles des élus de l’Assemblée nationale. Les fonctions que nous avons occupées nous ont placés au cœur de la promotion et de la défense de la francophonie en Amérique, une responsabilité unique et une situation fragile qui exigeront de tous les élus une vigilance de tous les instants », soutiennent-ils d’une seule voix.



