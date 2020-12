Pierre Fitzgibbon a continué de contrevenir au code d’éthique

Le ministre Pierre Fitzgibbon a continué de bafouer les règles des mois après avoir reçu un avertissement de la commissaire à l’éthique. Dans un rapport dévastateur déposé à l’Assemblée nationale mardi après-midi, Anne Mignolet recommande qu’une nouvelle réprimande soit imposée au ministre de l’Économie, moins d’un mois après qu’il eut fait l’objet d’une motion de blâme.

Cette deuxième enquête a été lancée par la commissaire après que M. Fitzgibbon eut omis de mentionner certaines entreprises, dont Gestion P. Fitzgibbon, dans sa déclaration d’intérêts personnels. « Après plusieurs interventions auprès du Ministre, il m’apparaît qu’il ne prendra pas les mesures recommandées à cet égard », écrit la commissaire.

L’une ces entreprises a fait une demande de prêt à Investissement Québec en novembre 2019. Lorsqu’il est informé par la commissaire, le ministre Fitzgibbon indique vouloir intervenir auprès de la société d’État pour qu’elle refuse cette demande. Mme Mignolet lui déconseille. « Je lui indique alors qu’il ne peut surtout pas intervenir ici à titre de ministre ; cela le placerait en situation de conflit d’intérêts étant donné qu’il détient toujours des intérêts dans cette entreprise », écrit-elle.

Le prêt est refusé, ce qui la porte à croire que le ministre de l’Économie « serait intervenu auprès d’Investissement Québec et se serait placé en situation de conflit d’intérêts ». Lorsqu’il est avisé, M. Fitzgibbon ne cache pas son mécontentement. Il s’ensuit une série de courriels de plus en plus acrimonieux. « Quoique je veuille coopérer, je ne suis pas content des conversations que vous avez avec certaines personnes », lui répond-il par courriel.

Dans un autre échange, il révèle avoir eu « trois appels de témoins qui, comme moi, sont abasourdis par la portée de vos enquêtes » et se dit « furieux » des méthodes de travail de la commissaire. Or, ces échanges devraient être confidentiels. Il va jusqu’à écrire : « Quant aux gens qui m’ont parlé de l’enquête, dites-vous que leurs intentions n’étaient que de me convaincre que mon apport à la population du Québec serait mieux servi si je quittais cet environnement malsain pour des gens comme moi. »

Dans un autre courriel, il s’attaque au bureau de la commissaire à l’éthique et la déontologie. « Malheureusement, la teneur de votre message confirme mes vues sur les compétences de votre organisme en matières [sic] de corruption et enquête de conflit d’intérêts dans les affaires économiques et commerciales au Québec, écrit-il. Triste constat pour le développement du Québec. »

C’est le deuxième rapport de la commissaire à l’éthique en un peu plus d’un mois sur les intérêts du ministre de l’Économie dans des entreprises.