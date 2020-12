1,4 milliard de dollars pour le nouveau Plan Nord

Le gouvernement Legault se donne trois ans pour réaliser son propre Plan Nord. Le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a fait l’annonce lundi du Plan d’action nordique 2020-2023, assorti d’une enveloppe de près de 779 millions de dollars.

« Le Plan d’action nordique 2020-2023 nous permettra d’augmenter à la fois notre niveau de richesse du Québec et surtout d’améliorer la qualité de vie des habitants, a déclaré M. Julien en conférence de presse. Nous le ferons par le développement économique, mais aussi par le partage du savoir culturel et par la préservation de l’environnement. »

Il était accompagné du ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

En tout, ce sont 1,4 milliard de dollars qui financeront 49 actions déterminées avec l’aide des acteurs locaux. Outre la part du gouvernement du Québec, le reste de l’argent proviendra du gouvernement fédéral et du secteur privé.

Le plan s’articule autour de quatre grandes orientations : un meilleur accès au territoire, le développement d’un tissu économique fort et diversifié, la création d’un milieu de vie attirant et la conservation de l’environnement nordique.

Ce sont les infrastructures de transport qui obtiennent la plus grande part de la cagnotte, soit 1,3 milliard au cours des trois prochaines années. Cet argent servira entre autres au prolongement de la route 138, l’amélioration de la route 389 et à la réfection de la route entre Schefferville et la communauté naskapie de Kawawachikamach.