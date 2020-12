QS demande à Legault un nouveau «contrat moral»

Québec solidaire ne se satisfait pas du « Noël tranquille » décrété par le premier ministre François Legault afin d’épargner les travailleurs du réseau de la santé d’un afflux de nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 au retour de la période des fêtes.

Le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois s’est rapidement rallié à la décision gouvernementale de résilier le « contrat moral » du 19 novembre dernier et d’interdire à nouveau la tenue de rassemblements de 10 personnes ou moins en zone rouge pendant la période des Fêtes. « On n’avait pas le droit d’infliger à ces femmes et à ces hommes-là une explosion des hospitalisations », a-t-il convenu lors d’un point de presse vendredi.

M. Nadeau-Dubois réclame toutefois un « nouveau contrat moral » de la part du gouvernement caquiste par le biais duquel les Québécois s’engageraient à « respecter les règles sanitaires dans les prochaines semaines » et « en échange » le gouvernement « leur donner [ait] les moyens de passer au travers un temps des fêtes », comme la permission de « faire des petits rassemblements à l’extérieur ». « [Jeudi], notre moral collectif a vraiment mangé toute une claque. […] Les fêtes de Noël, c’était la lumière au bout du tunnel pour plein de gens au Québec. C’était l’espoir dans la grisaille de l’automne », a-t-il insisté, dans le hall de l’hôtel du Parlement.

Face à l’accroissement du nombre de personnes broyant du noir, QS presse aussi le gouvernement de tirer vers le haut le « financement d’urgence » des groupes communautaires offrant des ressources de santé mentale.

La chef de l’opposition officielle, Dominique Anglade, a reproché au premier ministre d’avoir « créé des faux espoirs » en annonçant, le 19 novembre dernier, la possibilité de tenir des petits rassemblements les 24, 25, 26 et 27 décembre « sans avoir non seulement l’information, mais les mesures pour encadrer ça » : « une décision prématurée, précipitée ». « Les Québécois sont déçus, ils ont raison. Le premier ministre a admis que l’annonce du contrat moral était une erreur, mais l’annulation était la chose à faire dans les circonstances », a-t-elle spécifié à la presse vendredi.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a accusé pour sa part le gouvernement caquiste d’avoir « déguisé » un « contrat de marketing politique » en « contrat moral » le 19 novembre dernier. « Le problème n’est pas dans la décision [de jeudi], le problème était dans celle du 19 novembre », a-t-il fait valoir à son tour. « Beaucoup de gens [sont] déçus, parce que le gouvernement a voulu faire de la politique, faire une annonce positive, mais il n’y avait aucune science derrière ça », a-t-il ajouté.

Des questions pour Arruda

Par ailleurs, les parlementaires ont demandé à tour de rôle vendredi au gouvernement caquiste de trouver « quelques heures » avant la relâche parlementaire, qui s’amorce vendredi prochain, durant lesquelles le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, pourra répondre à leurs questions.

Les élus cherchent à « comprendre » et à « tirer les leçons » des gestes posés par le gouvernement québécois lors de « la plus grande crise de santé publique de l’Histoire du Québec depuis l’épidémie de la grippe espagnole en 1918 », a expliqué la chef libérale, Dominique Anglade. « Les questions des oppositions ne sont pas toujours faciles, mais c’est notre responsabilité de les poser. C’est le mandat de la population du Québec nous a confié. »

Selon elle, le gouvernement caquiste a l’« obligation morale » de participer de bonne foi à cet exercice de « recherche de la vérité » sur la gestion de la pandémie. Il s’agit aussi d’« un geste de respect à la mémoire des 7000 personnes qui sont décédées pendant la crise et de leurs familles qui cherchent à comprendre ce qui s’est passé », a-t-elle soutenu.

De son côté, M. St-Pierre Plamondon n’arrivait pas à croire que le Dr Arruda ait pu trouver du temps pour monter sur le plateau de l’émission Dans les médias diffusée à Télé-Québec, mais pas pour s’asseoir dans une salle de commission parlementaire. « S’il a besoin de visibilité à la télévision, on a un excellent canal pour lui qui est celui de l’Assemblée nationale », a-t-il lancé.