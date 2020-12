Le premier ministre François Legault résilie le « contrat moral » des Fêtes qu’il a présenté à la population québécoise le 19 novembre dernier. Il s’était donné jusqu’au 11 décembre pour prendre une décision, mais a finalement choisi de la devancer devant l’état de situation.

« Ce n’est pas réaliste de penser qu’on peut réussir à réduire la propagation du virus de façon réaliste d’ici Noël », a-t-il affirmé en conférence de presse jeudi.

M. Legault retire donc la permission de participer à un ou deux rassemblements de 10 personnes ou moins durant une période de quatre jours — 24, 25, 26, 27 décembre — avant et après que les participants se soient isolés en raison de la situation épidémiologique. Cette mesure s’applique en zone rouge.

« On peut penser qu’avec la récente hausse des cas, les hospitalisations vont continuer d’augmenter », a-t-il dit en conférence de presse jeudi. Il a pris soin de préciser que certains hôpitaux étaient déjà dans une situation fragile. « On aura beau augmenter le nombre de lits un peu partout, on n’a pas un personnel à l’infini », a-t-il ajouté tout en reconnaissant la fatigue du personnel de la santé.

La Santé publique signalait jeudi 1470 nouveaux cas de la COVID-19 dans la province et 30 nouveaux décès. Le nombre d’hospitalisation se chiffrait à 737, soit seulement trois de moins que la veille. De ce nombre, 99 personnes sont aux soins intensifs.

M. Legault a précisé qu’il s’agissait d’une décision gouvernementale et non de la Santé publique. « Le virus est pas mal présent dans toutes les régions du Québec, il est en forte hausse et il est dangereux, a-t-il rappelé. Il y a des conséquences qui sont graves. »

Le premier ministre a reconnu qu’il n’aurait pas dû « ouvrir la porte à deux rassemblements à Noël ». Une erreur de bonne foi, a-t-il souligné, puisque le gouvernement « pensait sincèrement » que le nombre de cas allait être sous contrôle.

Par ailleurs, il a demandé aux Québécois d’aller visiter les personnes seules en respectant la distanciation physique et autres mesures pour limiter la propagation du virus.

D’autres détails suivront.