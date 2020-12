Gestion de la pandémie: le Dr Arruda prêt à répondre aux questions des élus

Le Dr Horacio Arruda est prêt à aller témoigner en commission parlementaire sur sa gestion de la pandémie. Les libéraux ont demandé mardi que le directeur national de santé publique et le ministre de la Santé, Christian Dubé, répondent aux questions des partis d’opposition.

« Beaucoup de questions ont été posées sur le processus qui mène aux recommandations faites par la Santé publique au premier ministre et, comme vous le savez, nous n’avons pas obtenu de réponse qui soit satisfaisante, a affirmé la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade. À juste titre, les Québécois veulent savoir comment se prennent les décisions au comité restreint du premier ministre. »

Elle aimerait notamment obtenir des précisions sur le plan prévu pour le congé de Noël et le déploiement des tests de dépistage rapide lors d’une audition de trois heures qui aurait lieu avant la fin des travaux parlementaires pour la période des Fêtes. « On est rendus à plus de 1 million de tests rapides disponibles, a-t-elle signalé. Comment vont-ils être déployés ? Quelle va être la séquence ? Comment ça va être fait dans les prochaines semaines ? »

François Legault s’est dit ouvert à ce que le Dr Arruda se prête à l’exercice. « On n’a rien à cacher », a-t-il affirmé en conférence de presse. Il a toutefois précisé qu’il faudra trouver un moment dans l’horaire chargé du directeur national de santé publique. « On va voir avec l’opposition effectivement quand et comment on peut faire ça si le Dr Arruda le veut bien. »