Eric Girard dénonce l’intention d’Ottawa d’imposer des normes nationales

Les normes nationales qu’Ottawa compte imposer aux provinces pour les résidences pour personnes âgées sont « inacceptables », a réagi le ministre des Finances, Eric Girard, mardi.

Il ne s’est pas étonné que la mise à jour économique présentée par son homologue fédérale, Chrystia Freeland, ne fasse pas mention d’une hausse du Transfert fédéral en matière de santé comme le souhaitent les provinces. Les négociations sur le financement de la santé doivent commencer bientôt.

M. Girard s’est également dit peu surpris par l’ampleur du déficit fédéral et a noté que les mesures du plan de relance économique ne seront pas connues avant quelques mois. Il s’est toutefois réjoui de voir qu’Ottawa imposera la taxe sur les produits et services à Netflix et autres géants du Web. Il a également salué la prolongation de la subvention salariale d’urgence.

D’autres détails suivront.