Une décision concernant les Fêtes sera prise le 11 décembre

Le premier ministre se donne 10 jours pour décider s’il maintiendra ou retirera la permission de participer à un ou deux rassemblements durant la période des Fêtes.

Il a montré du doigt le nombre croissant de personnes atteintes de la COVID-19 hospitalisées au fil des derniers jours. « Je veux être transparent puis je veux dire la vérité aux Québécois, actuellement, on ne va pas dans la bonne direction. Le nombre d’hospitalisations, s’il continue à augmenter comme on le voit actuellement, malheureusement, ça ne sera pas possible d’avoir les deux rassemblements à Noël », a-t-il averti en conférence de presse mardi après-midi.

Le réseau de la santé « approche de la limite du nombre de patients » hospitalisés en raison de la COVID-19 sans mettre à mal d’autres activités médicales. Pas moins de 6542 employés sont en congé de maladie ou en retrait préventif, a fait remarquer M. Legault au passage.

« Le réseau est déjà à sa limite », a ajouté le ministre de la Santé, Christian Dubé, tout en précisant que « le délestage a été minime [jusqu’à maintenant puisque] 80 % des activités ont été maintenues ».

À l’approche de la période des Fêtes, M. Dubé craint de devoir suspendre des activités médicales dans des centres hospitaliers pour rediriger des professionnels de la santé vers les résidences pour aînées où la COVID-19 fait des siennes.

Par ailleurs, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, édictera de « nouvelles règles » afin de freiner le plus possible la progression de la COVID-19 dans les magasins dont l’affluence est inhabituelle, a annoncé M. Legault.

Le chef du gouvernement a demandé mardi aux Québécois de jouer de « prudence » durant leurs magasinages à l’approche de Noël.

D’autres détails suivront.