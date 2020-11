«On voit la lumière au bout du tunnel», dit François Legault

Le Québec « passe bien à travers la deuxième vague », et on commence à « voir la lumière au bout du tunnel », estime le premier ministre François Legault. Mais il demeure trop tôt pour annoncer quoi que ce soit en lien avec le temps des Fêtes, a-t-il dit. Et d’ici là, les mesures en vigueur risquent fort de rester en place.

La décision concernant les rassemblements autorisés durant le temps des Fêtes sera prise « dans les prochains jours », a indiqué M. Legault en point de presse à Montréal.

Ce sera la même chose avec les écoles. Pour le moment, Québec réfléchit toujours à la possibilité d’allonger la période de vacances des élèves et étudiants. M. Legault a évoqué qu’il s’agissait de « faire une espèce de quarantaine, à la suite des rassemblements familiaux du temps des Fêtes ».

Cela parce qu’il « est clair qu’après les rassemblements, si on [les permet], ça va augmenter la transmission, a reconnu le directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Le virus est présent. » Une période de quarantaine relative permettrait d’atténuer ces impacts, calcule-t-on.

M. Legault a indiqué que les mesures en vigueur dans les zones rouges devraient rester en place au-delà du 23 novembre, date théorique de la fin du deuxième défi 28 jours implanté par Québec pour diminuer la transmission.

Mais globalement, François Legault s’est voulu positif mardi. « On voit qu’au Québec, pour la deuxième vague, on s’en tire mieux que les États-Unis et que la plupart des pays ».

Outre au Saguenay–Lac-Saint-Jean (« je les invite à se prendre en main, à donner un coup de barre »), François Legault estime qu’il « y a de bonnes nouvelles » un peu partout au Québec – sans compter celles sur le front de la recherche de vaccins.

« Le nombre de nouveaux cas se stabilise, on a atteint un nouveau plateau, c’est encourageant. La situation reste sous contrôle dans les hôpitaux, et dans les CHSLD. Dans nos écoles aussi ça se stabilise. Même chose dans les entreprises… On semble avoir trouvé un certain équilibre, et ça veut dire que les mesures qu’on a mises en place fonctionnent. »

D’autres détails suivront.