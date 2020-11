Legault s’inquiète du recul du français dans certains commerces de Montréal

Le premier ministre François Legault juge « totalement inacceptable » que des consommateurs ne soient pas capables d’être servis en français au Québec.

La semaine dernière, une enquête du Journal de Montréal avait laissé voir que dans un commerce sur deux du centre-ville de Montréal, la journaliste qui s’était fait passer pour une cliente avait été accueillie en anglais. Elle avait visité une soixantaine d’établissements.

« Je n’ai pas aimé voir les résultats de l’enquête qui a été dévoilée au cours des derniers jours sur la situation du français à Montréal », a admis d’emblée le premier ministre lorsqu’il a été interrogé à ce sujet lors d’une conférence de presse dans la métropole lundi.

Parfois, même après avoir demandé à être servie en français, la cliente-journaliste n’avait pu l’être, parce que l’employée qui la servait ne parlait carrément pas le français.

« C’est totalement inacceptable qu’on ne soit pas capable de se faire servir dans les commerces. La loi 101 dit clairement que le français est la langue du commerce au Québec », a rappelé le premier ministre. Il a assuré qu’il était sensible à ces questions. « On a un problème et on va le régler. »

Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, « a déjà présenté un plan et au caucus et au conseil des ministres. On est en train de le peaufiner. On va le déposer bientôt. Il y aura une partie importante pour s’assurer qu’à Montréal entre autres, on soit servi en français dans les commerces », a promis le premier ministre du Québec..