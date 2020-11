Québec bonifie de 100 millions son budget pour les soins à domicile

Le gouvernement du Québec a annoncé dimanche un investissement annuel récurrent de 100 millions de dollars pour les soins à domicile. Le budget alloué à ces services était de 280 millions et passe donc à 380 millions.



Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l'annonce à Montréal, en compagnie de sa collègue responsable des Aînés, Marguerite Blais et de l'adjointe parlementaire de M. Dubé, Marilyne Picard.



De ce montant, 65 millions de dollars serviront à offrir plus de services de soutien à domicile, notamment aux aînés et aux personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.



Par ailleurs, 10,5 millions serviront à améliorer les conditions de travail des employés du milieu, dont le taux horaire minimum passera de 14,25 $ à 16 $ l'heure.



Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EESAD) recevront quant à elles 14,7 millions, entre autres pour améliorer les conditions de travail des préposés à domicile.



En ce qui concerne la situation de la COVID-19, M. Dubé trouve encourageante la baisse du nombre de nouveaux cas par jour, de 200 à 100, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



D'autres détails suivront.