Québec délie les cordons de la bourse

Le gouvernement Legault injectera 1,5 milliard $ pour relancer l’économie mise à mal par la pandémie qui sévit depuis le mois de mars. La mise à jour du ministre des Finances, Eric Girard, contient une série de mesures pour aider les Québécois et les entreprises à faire face à la COVID-19.

De cette somme, 459 millions $ serviront à former la main-d’œuvre pour qu’elle puisse réintégrer le marché du travail, 477 millions de dollars viseront à stimuler la croissance économique et 300 millions $ seront alloués au Plan pour une économie verte dont l’annonce est attendue lundi.

Les revenus de l’État se sont quelque peu améliorés depuis le portrait qu’avait offert M. Girard en juin grâce à la reprise d’une partie de l’économie après le déconfinement printanier, l’aide fédérale pour financer certaines dépenses liées à la pandémie et les faibles taux d’intérêt qui ont fait diminuer le coût du service de la dette.

La pandémie a coûté 13 milliards $ à l’État québécois depuis le mois de mars. Le ministre Girard prévoit toujours un déficit de 15 milliards $ en 2020-2021 qui diminuerait à 8,3 milliards de dollars en 2021-2022 et à 7,0 milliards de dollars en 2022-2023. Le retour à l’équilibre budgétaire serait échelonné sur cinq ans comme le prévoit la loi. M. Girard veut l’atteindre « sans couper dans les services et sans augmenter les taxes et impôts ». Il compte, entre autres, sur une augmentation du Transfert canadien en matière de santé qu’il voudrait voir passer de 22,2 % à 35 %, ce qui représenterait une somme de 6,2 milliards $ en 2021-2022.

Les libéraux estiment que la situation est trop imprévisible pour envisager un remboursement du déficit sur cinq ans comme le prévoit la Loi sur l’équilibre budgétaire. « Il faut prévoir la relance éventuelle et on n’a vraiment aucune idée à savoir combien de temps la pandémie sera avec nous, qu’elle sera toute l’étendue de l’impact sur les finances publiques du Québec, a fait valoir le député André Fortin. Alors, de dire aujourd’hui : “on va se menotter, on va assurer le retour à l’équilibre budgétaire dans cinq ans”, ça nous apparaît imprudent à ce moment-ci. »

Québec solidaire abonde dans le même sens. « L’équilibre budgétaire, ce n’est pas une religion, a affirmé le député Vincent Marissal. […] Ça date de Lucien Bouchard l’obsession du déficit zéro, puis on a vu ce que ça a donné sous Lucien Bouchard et par la suite avec les libéraux. Inutile de refaire toute l’histoire de l’austérité. » À son avis, le gouvernement ne devrait pas se priver de nouveaux revenus en augmentant l’impôt des grandes bannières commerciales et sur les grandes fortunes.

Le Parti québécois doute, quant à lui, que le ministre Girard soit en mesure d’écrire un budget à l’encre noire grâce à l’apport du gouvernement fédéral. « Il ne faut pas faire une obsession de l’équilibre budgétaire, a clamé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. La situation du Québec n’est quand même pas problématique, surtout lorsqu’on compare à celle du Canada qui, elle, a été, à mon avis, mal gérée. »