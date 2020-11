Québec pourrait refermer les écoles

Québec envisage de suspendre les classes pour une « période bien définie », avant ou après Noël, en raison de la situation inquiétante dans les écoles.

« Depuis deux jours, on a fermé 324 classes de plus. Donc il y a une situation qui est inquiétante », a déclaré le premier ministre François Legault jeudi, en point de presse. Au total, 1214 classes sont fermées en raison d’éclosions de COVID-19.

« Je vous confirme, c’est vrai qu’on est en train de regarder cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu’on va le faire et on n’a pas décidé pour quelle période on pourrait le faire », a ajouté le chef du gouvernement.

À ses côtés, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a confirmé que Québec étudiait bel et bien la possibilité de limiter les rassemblements du temps à Fêtes afin qu’ils ne regroupent pas plus de deux foyers. « On n’a pas terminé nos discussions », a-t-il cependant averti. « On va essayer de trouver un Noël familial, adapté et en santé. »

D’autres détails suivront.