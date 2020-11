Procréation assistée: Québec fixe la limite à 40 ans pour les femmes

Le gouvernement Legault a déposé mercredi un projet de loi visant à réinstaurer la gratuité d’un cycle de fécondation in vitro (FIV) pour les femmes de 40 ans et moins.

Comme le révélait Le Devoir en septembre, Québec souhaite rétablir, en partie, la gratuité des services de procréation assistée, tel qu’il l’avait annoncé en campagne électorale.

Le projet de loi déposé par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, vise à faire passer le nombre de cycles d’inséminations artificielles couverts par le régime public de neuf à six. Il prévoit ensuite la gratuité d’un cycle de FIV, pour les femmes « de 18 ans ou plus et de moins de 41 ans ».

Il limite l’accès à certains égards, notamment pour les personnes ayant fait l’objet d’une stérilisation chirurgicale volontaire, comme une vasectomie. De cette façon, le ministre Carmant espère limiter le coût du programme, qualifié dans le passé de « bar ouvert ».

L’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette avait mis fin à la gratuité du programme en 2015. L’élu libéral avait notamment dénoncé les dérives éthiques associées à la sélection d’embryons.

Le premier programme de gratuité pour la FIV a été annoncé il y a dix ans par le ministre Yves Bolduc. Il prévoyait le remboursement de trois cycles de fécondation. En 2014-2015, il avait coûté environ 70 millions à l’État.