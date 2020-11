Le tiers des Québécois n’a pas confiance en l’UPAC

Un peu plus du tiers des Québécois (36 %) qui connaissent l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ne lui font pas confiance, révèle un sondage dévoilé mercredi par le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau.

Le coup de sonde de Léger a permis d’interroger 1000 Québécois au mois d’août, avant l’avortement de l’un des dossiers les plus médiatisés de l’UPAC, à savoir le procès des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté.

Il permet de constater que 55 % des Québécois qui connaissent l’UPAC lui font « plutôt » ou « totalement » confiance. Mais il met aussi en évidence le fait que 47 % de ces Québécois croient l’organisation « dépendante » du pouvoir politique, et que 37 % d’entre eux ne croient pas que ses enquêtes sont menées « selon les règles de l’art ».

Parmi les effets les plus négatifs sur la perception de l’UPAC se trouvent « les décisions rendues par les autorités judiciaires », qui minent l’opinion du quart des personnes connaissant le corps de police.

Devant les médias pour le dépôt de son rapport annuel, le commissaire Gaudreau a reconnu avoir une pente à remonter. « Mon but ultime, ce serait que 100 % des gens aient confiance en nous. Mais je crois aux licornes, peut-être », a lancé celui qui a remplacé Robert Lafrenière à la tête du corps de police, devenu indépendant en 2018.

La fin de l’ère Lafrenière

Sans ambages, M. Gaudreau a une fois de plus signalé sa volonté de tourner la page sur l’ère Lafrenière. « On n’est plus là. On travaille nos dossiers avec la plus grande des rigueurs, la plus grande des minuties », a-t-il assuré lorsqu’interrogé sur les demandes d’excuses qui ont été formulées à l’endroit de l’UPAC.

« Il y a plusieurs poursuites judiciaires qui sont en cours et qui font référence à ça, alors par prudence, je préfère garder mes commentaires là-dessus et au niveau de quelconque stratégie », a-t-il ajouté.

À ce jour, l’ex-premier ministre Jean Charest, le député Guy Ouellette, les ex-policiers Richard Despaties et Stéphane Bonhomme, de même que l’ex-numéro deux de l’UPAC, Marcel Forget, poursuivent l’État en raison de dossiers impliquant l’UPAC. Nathalie Normandeau n’a pas exclu la possibilité d’en faire autant. « Je m’en fais un devoir personnel, que ce genre d’histoire soit évité dans le futur », a attesté le commissaire Gaudreau.

Il a par ailleurs confirmé que l’UPAC n’avait pas renoncé à l’enquête Mâchurer sur un présumé système de financement illégal au Parti libéral du Québec (PLQ). « J’en suis très conscient, que les gens sont tannés d’en entendre parler, que ça n’a pas l’air à avancer », a affirmé M. Gaudreau. L’enquête, qui vise notamment l’ex-premier ministre Jean Charest, a été lancée il y a près de sept ans.

En juin, l’UPAC a annoncé avoir mis fin à l’enquête Modestie, au sujet d’allégations de fraude impliquant l’Agence métropolitaine de transport. L’enquête Justesse, qui visait à démêler les allégations de malversation à la Société immobilière du Québec (SIQ) a elle aussi échoué au « contrôle de qualité » effectué par M. Gaudreau depuis son arrivée à l’UPAC.