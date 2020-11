Un nouveau conseiller pour Horacio Arruda

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a maintenant un nouveau conseiller en communication : Eric Gamache, ancien attaché de presse de Pauline Marois, a pris la relève de France Amyot récemment.

Le Devoir a ainsi pu faire confirmer des informations du 98,5 FM mercredi matin. « Le mandat de M. Gamache consiste à appuyer le Dr Arruda dans la livraison adéquate des des messages de santé publique, indique le ministère de la Santé dans un échange courriel. Cela inclut des « dry-run » [où l’on simule des questions de journalistes] avant les apparitions publiques, le débriefing après les interventions médiatiques, et les conseils stratégiques sur demande. Le mandat s’échelonnera sur une période d’environ 3 mois. »

Le Devoir avait révélé en mai qu’une autre stratège politique expérimentée, France Amyot, conseillait M. Arruda « pour offrir des services-conseils stratégiques de communication ». Son mandat de six mois (qui pouvait atteindre 60 000 $ au maximum) a pris fin cet été. « Durant l’été, avec l’espacement des points de presse, cet accompagnement n’était plus considéré requis », indique-t-on.

« Toutefois, avec l’arrivée de la deuxième vague et les nouveaux enjeux de communication inhérents à celle-ci, il a été décidé que l’accompagnement serait repris, d’autant plus que les messages livrés par la santé publique doivent être clairs et bien compris de la population et des journalistes qui les relaient. »

« Puisque le Dr Arruda est le visage de la santé publique pendant la crise, un accompagnement stratégique en communication est jugé nécessaire, ajoute-t-on dans le message. Il a été décidé d’accorder un mandat à TACT, une agence de service conseil du domaine des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales. »

Eric Gamache a longtemps œuvré auprès d’élus du Parti québécois. Durant le mandat de Mme Marois, il partageait la tâche avec Manuel Dionne, actuel directeur des relations médias de François Legault. Il a aussi été chef de cabinet du ministre de l’Agriculture.

Gestionnaire chevronnée, Mme Amyot avait pour sa part été directrice des communications du Bloc québécois (2019), et directrice de cabinet de l’ancien chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.