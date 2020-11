Québec ramène un guichet d'aide aux entreprises

Les Centres locaux de développement (CLD) abolis par les libéraux en 2015 reverront le jour, mais sous une forme différente. C’est ce qu’a annoncé la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, mardi en compagnie du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

« On veut accélérer la croissance des entreprises, on veut accélérer l’exportation, on a des accords internationaux de haut niveau au Québec, a expliqué Mme Proulx. On s’aperçoit que des PME comme, par exemple, les fromageries, qui ont d’excellents produits, n’arrivent pas à accéder au service d’exportation. »

Le Réseau Accès entreprise, qui sera doté de 97,5 millions $ sur cinq ans, est le dernier maillon de la chaîne créée depuis la réforme d’Investissement Québec (IQ) en 2019. « On a remodelé IQ au niveau national, on a créé IQ international, on a fusionné le Centre de recherche industrielle du Québec dans IQ et on a mis sur pied les 17 IQ régionaux », a résumé M. Fitzgibbon.

De cette somme, les municipalités régionales de comté (MRC) recevront 90 millions $ pour l’ajout de ressources pour accompagner les entrepreneurs. Le gouvernement veut un service comparable d’une région à l’autre. Les 7,5 millions $ restants serviront notamment au développement d’outils pour aider les entreprises.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a salué cette initiative tout en rappelant au gouvernement les difficultés vécues par les PME en raison de la pandémie. Elle demande au ministre Fitzgibbon d’étaler la période de remboursement des programmes de prêts du gouvernement, de réduire la paperasse pour les demandes d’aide et de permettre aux entreprises qui peuvent demeurer ouvertes en zone rouge d’avoir tout de même accès à l’Aide aux Entreprises en Régions en Alerte Maximale (AERAM), qui est plutôt destinée à celles qui ont dû fermer à cause des mesures sanitaires.