Legault ne prévoit pas d’allègement des mesures avant le 23 novembre

Les mesures sanitaires en vigueur le demeureront au moins jusqu’au 23 novembre, a annoncé mardi le premier ministre François Legault, en préparant une fois de plus les esprits au temps des Fêtes.

Pas question, pour le moment, d’ouvrir les centres sportifs, bars et restaurants, a confirmé le chef du gouvernement. « Malheureusement, les indicateurs nous montrent qu’il faut être encore plus prudents », a-t-il affirmé.

Il a ensuite rappelé que « c’est le temps des Fêtes qui s’en vient ». « On ne doit pas s’attendre à des gros partys, mais on va essayer de tout faire pour avoir des petits partys », a-t-il assuré. Il a aussi entretenu l’espoir en évoquant l’arrivée d’un vaccin dans les premiers mois de 2021.

« Ça va prendre un certain nombre de mois avant qu’on ait vacciné une bonne partie de la population », a-t-il ensuite nuancé. « Malheureusement », a-t-il ajouté, il faudra « tenir le coup » pendant encore un bon moment. Fin octobre, le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, avait fait le même genre de commentaire, situant le retour à la normale quelque part entre le début de l’été prochain et l’arrivée de l’année 2022.



Regardez le point de presse du premier ministre Legault, avec le Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique, et Christian Dubé, ministre de la Santé.

Chose certaine, il « faut qu’il y ait plus de monde qui respecte les mesures », a plaidé le premier ministre. Il a divisé le Québec en trois groupes, et indiqué que « ça va très bien » dans trois régions seulement, à savoir l’Abitibi, la Côte-Nord et le Bas-St-Laurent.

D’autres détails suivront.