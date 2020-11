​Départ de la directrice du DPCP: les oppositions réclament des explications

La Directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Annick Murphy, s’emmure dans le silence au lendemain de l’annonce de son départ anticipé à la retraite, laissant cours aux rumeurs et coupant court aux demandes d’explications sur sa décision.

En matinée mercredi, Québec solidaire et le Parti québécois ont demandé à Me Murphy de s’expliquer sur les raisons de son départ hâtif, ne serait-ce que pour cesser « d’alimenter la méfiance », tel que l’a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a quant à elle suggéré aux médias de s’adresser directement à Me Murphy pour comprendre sa décision. « Il faudrait lui poser la question. La décision de quitter ses fonctions avant sa retraite est une décision personnelle », a-t-elle déclaré. « On ne peut que respecter sa décision. […] Toute autre question devrait lui être adressée directement », a-t-elle ajouté.

La principale intéressée a cependant refusé les demandes d’entrevue. « Nous allons décliner votre demande d’entrevue actuellement », a fait savoir la porte-parole du DPCP, Audrey Roy-Cloutier, par courriel.

Départ anticipé

Annick Murphy est entrée en poste le 14 janvier 2015. La Loi sur le DPCP fixait la durée de son mandat, non renouvelable, à sept ans. Mardi, elle a annoncé son intention de quitter ses fonctions en février 2021, soit un an plus tôt que prévu, « afin de prendre sa retraite ».

Me Murphy est impliquée dans le processus de destitution du directeur général de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud’homme. Seize mois après un appel qu’elle a eu avec le patron de la SQ, elle a porté plainte contre lui, pour des motifs qui demeurent encore inexpliqués. La plainte de Me Murphy a ensuite entraîné la suspension de M. Prud’homme, en mars 2019.

Interrogée sur la question, la ministre Guilbault a refusé mercredi de « faire le lien entre les situations ».

« Je sais qu’il serait tentant de relier les points », a remarqué l’élu péquiste Pascal Bérubé. « Je ne peux pas aller jusque-là. Je préfère, dans un premier temps, l’inviter [à] venir expliquer son départ prématuré. »

Sur Twitter, il a ensuite proposé à Me Murphy de se prêter à une période de questions-réponses avec les membres de la Tribune de la presse de l’Assemblée nationale.

« J’aimerais qu’on nous explique ce qui se passe de manière générale et, oui, notamment, est-ce que le départ de Mme Murphy est lié ou pas à la situation de conflit actuellement entre la SQ et le DPCP ? », a aussi réclamé le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Il a dit du moment choisi par Me Murphy pour annoncer son départ hâtif — le jour de l’élection américaine — qu’il était « vraiment curieux ».

« Je ne veux pas tirer de conclusion trop rapidement, mais je trouve que c’est une décision qui n’est pas banale et j’aimerais mieux comprendre ce qui la motive », a-t-il déclaré.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’un haut dirigeant annonce son départ lors d’une journée d’élections. Robert Lafrenière avait annoncé qu’il quittait l’UPAC le 1er octobre 2018, jour de scrutin.

Lors d’un breffage technique visant à faire « comprendre le processus d’enquête de l’UPAC », le porte-parole de ce corps de police a salué la « très bonne collaboration » du DPCP avec l’UPAC. « On espère que le ou la successeure [de Me Murphy] aura le même type de collaboration », a déclaré le porte-parole Mathieu Galarneau.

Le Parti libéral a quant à lui décidé de ne pas commenter le départ de Me Murphy.