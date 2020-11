Québec suit «de près» le dépouillement des votes aux États-Unis

Le gouvernement québécois suit « de près » le dépouillement des votes aux États-Unis jusqu’à l’élection de Joseph Biden ou la réélection de Donald Trump à la présidence.

« On va surveiller ça de près jusqu’au résultat final », a écrit le premier ministre François Legault sur le réseau social Twitter. « On va continuer de travailler fort pour faire prospérer notre relation, peu importe le président que les Américains auront choisi », a-t-il ajouté.



On va continuer de travailler fort pour faire prospérer notre relation, peu importe le président que les Américains auront choisi. — François Legault (@francoislegault) November 4, 2020



Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a été plus loquace. Il a prié les jeunes Québécois mobilisés dans la lutte contre les changements climatiques « qui ont envie de désespérer » après « un vote aussi fort pour Donald Trump ». « Ne désespérez pas. D’un, parce que les résultats ne sont pas encore connus, les dés ne sont pas joués. Et, de deux, parce que, même si ce vote est inquiétant dans ces résultats, la partie n’est pas perdue », a-t-il déclaré lors d’une mêlée de presse sur la colline Parlementaire mercredi. « Il faut réfléchir à ce que nous, on peut faire au Québec pour contribuer dans cette lutte aux changements climatiques, puis il faut réfléchir aussi sur ce qu’on peut faire au Québec pour éviter qu’on vive ici ce que les Américains vivent », a-t-il ajouté à la lumière des appuis importants de Donald Trump dans l’électorat américain au terme d’un premier mandat controversé.

M. Nadeau-Dubois a par la suite insisté sur la nécessité de maintenir un « dialogue politique » ouvert au Québec, y compris avec les « antimasques » qui épousent des idées complotistes. « Ne les pointons pas du doigt, ne les stigmatisons pas. Au contraire […] continuons d’alimenter une vie civique, une vie citoyenne inclusive, dynamique où on parle de politique plutôt que de s’enfermer dans des chapelles et se crier des noms. Moi, je pense que c’est le petit bout qu’on peut faire au Québec pour limiter la montée de candidats comme Donald Trump dans les démocraties », a dit le député de Gouin.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, s’est dit notamment inquiet des impacts de la politique économique d’une nouvelle administration Trump ou Biden et d’un Congrès en partie renouvelé sur les échanges de produits et services entre le Québec et les États-Unis.

Une « Amérique qui est divisée en deux » apparaît aujourd’hui à la face du monde, a poursuivi le député de Matane-Matapédia. « Le vrai sondage, c’est l’élection. Tout le reste, c’est du bruit », a-t-il rappelé.

D’autres détails suivront.