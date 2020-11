Début du procès de la loi sur la laïcité

La première témoin au procès de la Loi sur la laïcité de l’État a campé ce que cette mesure législative représente pour elle, et pour d’autres opposants : un sentiment d’être mise à part et exclue de la société québécoise.

Ichrak Nourel Hak est une enseignante qui porte le hidjab ; elle était encore étudiante lorsque le projet de loi 21 a été adopté. Son témoignage a sonné lundi le coup de départ de ce procès qui doit durer de cinq à six semaines au palais de justice Montréal.

Le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, qui le préside, a déclaré d’entrée de jeu que ce procès était à la fois « ordinaire et extraordinaire », alors que seront abordés des valeurs de notre société et les droits de différents groupes — qui entrent parfois en conflit.

La loi — adoptée en juin 2019 par l’Assemblée nationale — interdit le port de signes religieux à certains employés de l’État lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions, dont les policiers, les procureurs de la Couronne et les gardiens de prison, ainsi qu’aux enseignants des écoles publiques.

Elle ne fait pas l’unanimité et est contestée par plusieurs groupes qui tenteront lors de ce procès de la faire annuler, en tout ou en partie. Mme Nourel Hak est l’une d’entre eux.

De confession musulmane, elle a déclaré au juge Blanchard avoir décidé de porter le hidjab à l’âge de 21 ans, après avoir entrepris une réflexion sur sa religion. Elle a répété à de nombreuses reprises que le port de ce signe religieux est son choix et que personne ne l’a forcée. Interrogée sur la réaction de son père quand elle a décidé de le revêtir, elle a répondu : « Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. »

Pour elle, sa religion est un mode de vie, « ce n’est pas un bloc à part » ; le hidjab fait partie de sa pratique religieuse, « partie d’[elle] ». Enlever son hidjab quelques heures tous les jours pour enseigner est « inimaginable ». Elle ne souhaite d’ailleurs pas discuter de religion avec ses élèves et ne l’a jamais fait lors de ses stages.

Le hidjab est aussi une manière de lutter contre les stéréotypes véhiculés sur les femmes musulmanes. « Je veux montrer qu’il y a des femmes épanouies qui veulent redonner à la société ce qu’elles ont reçu. »

Diplômée en septembre, elle a décroché un emploi dans une école privée et conserve son hidjab dans sa salle de classe virtuelle. Mais cela donne l’illusion qu’il y a deux options, a-t-elle indiqué. Pour une femme musulmane voilée, il n’y en a réellement qu’une seule.

Malgré le bataillon d’avocats présents, il n’y a eu qu’une seule question en contre-interrogatoire.

Le procès

Lundi, ce sont quatre demandes d’annulation distinctes qui commenceront à être entendues par le juge. Elles ont été regroupées puisque leur objectif est le même, bien que les arguments présentés par les différents groupes ne soient pas identiques.

Au fil des protestations, le gouvernement caquiste a défendu sa loi. Il fera de même devant la Cour supérieure.

Le premier ministre François Legault a qualifié dans le passé la loi de « modérée » et d’« équilibrée », rappelant à maintes reprises qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale et qu’elle reçoit un large appui de la population québécoise. Pour lui, elle ne contrevient pas à la liberté de religion, car tous les citoyens sont libres de pratiquer la religion de leur choix.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a soutenu que la loi n’est « ni raciste ni sexiste », car elle s’applique aux hommes comme aux femmes.

Des manifestants

Lundi, quelques dizaines de personnes ont manifesté leur opposition à la Loi sur la laïcité de l’État — et leur soutien à ceux qui la contestent — devant le palais de justice de Montréal, munies de pancartes et de macarons sur lesquels il est écrit « Non à la Loi 21 ».

Plusieurs étudiants en droit de l’Université McGill étaient présents : certains de l’Association RadLaw, aussi appelée « communauté juridique radicale de McGill », et de l’Association des étudiants musulmans en droit.

« Cette loi va empêcher des gens d’occuper certains emplois sur la base de leur façon de s’habiller et elle va discriminer disproportionnellement les femmes musulmanes et les personnes de couleur », a expliqué Fanny Caire, une porte-parole de RadLaw. C’est une loi discriminatoire, dit-elle : « On dirait qu’on retourne 100 ans en arrière ! »