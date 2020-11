Québec investira 100 millions de plus dans les services en santé mentale

Le ministre Lionel Carmant a devancé lundi une annonce de 100 millions de deollars supplémentaires pour la santé mentale, deux jours après l’attaque du Vieux-Québec qui a coûté la vie à deux personnes et fait cinq autres blessés. L’argent servira, entre autres, à réduire les listes d’attente.

« Je pense que ce qui est arrivé en fin de semaine, c’est imprévisible et il n’y a personne qui pouvait prédire ce genre de geste là, a affirmé le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. […] Mais ce qu’on est en train de faire ici, c’est de faciliter l’accès aux services de santé mentale. »

« C’est important pour moi — et pour nous tous — de venir rassurer la population qu’il y a un plan, qu’on est en train de le mettre en place et qu’ils vont voir des améliorations significatives au niveau de la prise en charge de la santé mentale au cours des prochains mois et des prochaines années », a-t-il indiqué un peu plus tard.

Il s’est également gardé de faire un lien entre l’attaque et la pandémie tout en reconnaissant son impact négatif sur le moral des gens. Le montant annoncé lundi n’est pas récurrent servira à bonifier les services en santé mentale jusqu’en mars 2022.

De cette somme, 25 millions de dollars seront utilisés pour réduire les listes d’attente dans le réseau de la santé et des services sociaux, 10 millions pour les jeunes de 17 à 34 ans en attente de services au niveau collégial et universitaire. Un peu plus de 31 millions de dollars serviront à rehausser les services psychosociaux et en santé mentale dans les établissements du réseau de la santé et 19 millions serviront à créer et implanter des équipes sentinelles qui iront à la rencontre des gens vulnérables « sur le terrain ».

Les organismes communautaires recevront 10 millions de dollars en 2021-2022 et un montant de 4,9 millions aidera à accélérer le déploiement de la stratégie numérique en prévention du suicide et le rehaussement de la ligne d’aide 1-866-APPELLE.

Le ministre Carmant a rappelé que son gouvernement avait déjà réduit les listes d’attente pour les services en santé mentale de 28 000 à 16 000. Il espère « couper de façon très significative, si ce n’est pas dire éliminer la liste d’attente. »

D’autres détails suivront.