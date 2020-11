«On ne pourra jamais éviter tous les drames», dit Legault

L’État ne pourra jamais prévenir tous les drames déclenchés par des problèmes de santé mentale, a prévenu lundi matin le premier ministre Legault. « Il faut être réaliste. »

« Même si on avait tous les services, qu’on prenait en charge tous les Québécois qui ont des problèmes de maladie mentale, on ne pourra jamais éviter tous les drames violents », a exprimé François Legault en point de presse à Montréal.

Il a qualifié la séquence d’événements survenus à Québec samedi soir d’« effroyable ». « On ne peut pas comprendre comment on peut voir une telle violence gratuite », a-t-il dit. « La meilleure façon de répondre à ce qui s’est passé est de rester nous-mêmes, donc un peuple pacifique. »

Selon M. Legault, les meurtres de Québec soulèvent « toutes sortes de questions sur les maladies mentales ». Le ministre responsable du dossier, Lionel Carmant, fera le point en après-midi « sur les actions faites, et celles qui s’en viennent » en la matière.

M. Legault estime qu’il ne « faut pas faire peur au monde » avec les risques que les problèmes de santé mentale engendrent des actes violents. « C’est une petite minorité des personnes qui ont des problèmes qui peuvent devenir violents », a-t-il rappelé. Mais il pense aussi que la pandémie actuelle de COVID-19 « pourrait [entraîner] une certaine augmentation » de gestes de ce type.

Dimanche, le maire de Québec, Régis Labeaume, a soutenu que la gestion des gens qui ont des problèmes de santé mentale est sur le point de devenir le « problème de sécurité numéro un » pour les villes. M. Legault a indiqué avoir parlé au maire dimanche. « C’est vrai que les problèmes ont changé, et ce n’est pas unique aux villes comme Québec », a-t-il dit.

Plus largement, M. Legault a reconnu une « inquiétude » de Québec devant l’« augmentation des problèmes de santé mentale » anticipée avec l’arrivée du mois de novembre et ses composantes : moins d’ensoleillement, plus de froid et la perspective d’un long hiver qui devient plus concrète. « Mais on a commencé à investir [en santé mentale], a-t-il dit, et on va continuer. Parce que oui, il y a un risque associé à la pandémie que des personnes, parce qu’elles sont plus isolées, développement encore davantage de problèmes. »

Liberté d’expression

Par ailleurs, M. Legault s’est dit « totalement en désaccord » avec son homologue canadien Justin Trudeau sur la question de la liberté d’expression — un débat lié à la décapitation d’un professeur en France qui avait présenté des caricatures de Mahomet à ses élèves.

La semaine dernière, M. Trudeau a soutenu que son gouvernement va « toujours défendre la liberté d’expression. C’est un droit protégé dans nos chartes des droits et libertés, c’est une valeur et un principe fondamental pour toute société libre. »

Mais il avait aussi ajouté que « la liberté d’expression n’est pas sans limites. On n’a pas le droit, par exemple, de crier “au feu !” dans un cinéma bondé de monde. »

« Non, je suis pas d’accord avec M. Trudeau, je suis d’accord avec le président Emmanuel Macron, a commenté François Legault. On ne peut pas accuser des personnes qui ont fait caricatures, de justifier de cette façon de la violence… Je suis vraiment totalement en désaccord avec Trudeau : il faut protéger la liberté d’expression. »

M. Legault a aussi exprimé un autre grief à Justin Trudeau, rappelant que la capacité des provinces à financer les soins en santé mentale découle directement des transferts fédéraux en santé. « Ça n’a pas de bon sens que le fédéral soit passé de 50 % à seulement 22 % » dans le financement des coûts du système de santé, a-t-il dit en reprenant un thème qu’il martèle depuis l’été. « On n’a pas un financement en santé à la hauteur des besoins des provinces dans tous les domaines, autant en santé mentale que pour les aînés. »

Le Musée national des beaux-arts du Québec pleure la mort d’un de ses dirigeants Le MNBAQ tiendra une vigile en mémoire de son directeur des communications et du marketing, François Duchesne, qui est l’une des deux personnes qui ont perdu la vie lors des attaques survenues en fin de semaine dans le Vieux-Québec.



L’agresseur a blessé cinq autres personnes et a aussi fait une autre victime, Suzanne Clermont, tuée devant son propre domicile.



La vigile débutera mardi à 18 h devant le pavillon Pierre-Lassonde, qui sera éclairé en vert les jours prochains en symbole d’espoir — et pour rendre hommage à M. Duchesne. Tous seront les bienvenus.



Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, affirme que toute l’équipe du musée a du mal à encaisser le choc de la mort tragique de François Duchesne. Il le présente comme ayant été un homme lumineux, positif, perspicace et un homme de cœur très sensible aux autres.



La direction du MNBAQ attribue à François Duchesne d’avoir réussi, en un temps record, à relier le musée à un impressionnant réseau de partenaires et de collaborateurs contribuant à réaliser la vision d’une institution humaine et engagée. La Presse canadienne

