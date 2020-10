Saga du «F.-A.-Gauthier»: la Société des traversiers blâmée par la vérificatrice générale

L’avenir du traversier F.-A.-Gauthier — le premier en Amérique du Nord à être propulsé au gaz liquéfié — était compromis dès la conception de l’appel d’offres pour sa construction. C’est ce qu’a constaté la vérificatrice générale Guylaine Leclerc dans un rapport accablant dévoilé jeudi.

Le navire construit en Italie au coût de 170 millions de dollars a été mis hors service durant 13 mois, de décembre 2018 à janvier 2020 après le bris de ses propulseurs. Cette défectuosité a coûté 22 millions de dollars aux contribuables, seulement trois ans après la mise en service du F.-A.-Gauthier à la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout.

La Société des traversiers du Québec (STQ) a essentiellement accepté que le constructeur lui livre un citron sans discuter. « L’équipe de surveillance de la STQ a relevé 54 défauts qui ont été jugés non corrigibles par le constructeur et n’ont pas été réparés ou compensés pécuniairement par ce dernier », écrit Mme Leclerc. L’un de ces défauts était la détection de moisissures sur la peinture de trois compartiments de la salle des machines, quatre mois seulement après la livraison du navire.

La vérificatrice générale conclut que la STQ « n’avait pas toutes les compétences pour mener à bien ce projet » et qu’elle « n’a pas réussi à se doter des ressources nécessaires pour pallier ce manque ». Mme Leclerc a réalisé cette enquête à la demande du Conseil du trésor à la suite de reportages faisant état de problèmes lors des travaux de construction du navire en Italie.

Dans son rapport, elle fait quatre constats.

Le processus d’appel d’offres ne respectait pas les pratiques de l’industrie navale, ce qui a restreint le nombre de soumissions. Des 16 entreprises qui avaient été identifiées, seulement trois ont déposé leur dossier et une seule a été jugée conforme. Il s’agit de la firme italienne Fincantieri.

Qui plus est, la surveillance du chantier en Italie par l’équipe de la STQ a été insuffisante. L’équipe de cinq personnes ne suffisait pas à la tâche, et le chargé de projet, à qui l’on avait confié de lourdes responsabilités, répondait seulement à deux des six exigences requises pour son poste. Ce dernier a réalisé certaines inspections qui auraient dû être faites par des spécialistes, comme la vérification du système hydraulique pour deux des portes du navire.

La vérificatrice générale ajoute que la STQ « ne s’est pas prévalue des clauses de son contrat pour faire respecter son devis technique, exiger la correction des problèmes ou le respect de la date de livraison ».

Enfin, la STQ n’avait pas de navire de relève en cas de bris de service, ce qui a engendré des coûts supplémentaires. Elle a d’abord fait l’acquisition de l’Apollo, puis du Saaremaa pour remplacer le F.-A.-Gauthier. Au total, la mésaventure du traversier aura coûté 235 millions de dollars aux contribuables québécois.