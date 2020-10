Le Québec recevra 60 000 tests de dépistage rapide… après l’Ontario

Le Québec devrait bientôt recevoir 60 000 tests de dépistage rapide de la COVID-19 en provenance d’Ottawa. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, vendredi matin alors qu’il était talonné sur cette question par la députée libérale Marwah Rizqy.

« Je peux vous dire qu’on travaille très fort, a indiqué M. Roberge. On négocie avec les gens du gouvernement fédéral et les fameux tests Abbott seront envoyés au Québec au plus grand bénéfice des Québécois. On parle de plus de 81 000 instruments, plus de 60 000 tests. »

Il n’a pas précisé quand le gouvernement québécois les recevrait.

La députée libérale Marwah Rizqy s’est indignée que l’Ontario ait reçu la veille l’entièreté des premiers tests livrés à Ottawa avant le Québec. « Mercredi, les 100 000 tests pour l’ensemble des provinces ont été livrés à Ottawa. Jeudi, quelle province a mis la main sur les tests ? L’Ontario. […] Pourquoi l’Ontario les a reçus en priorité et pas nous au Québec ? Seigneur Dieu, ça n’a pas de bon sens ! On est cinq fois pire que l’Ontario pour nos écoles. »

Le Québec est la province qui compte le plus grand nombre de cas de COVID-19 au pays avec 98 226 depuis le début de la pandémie. L’Ontario en a détecté 68 353 jusqu’à maintenant.

Le test rapide produit par la compagnie pharmaceutique Abbott permet un dépistage en moins de 15 minutes. Le gouvernement fédéral en a commandé 7,9 millions à la fin du mois de septembre. La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a indiqué sur Twitter mercredi qu’Ottawa s’attend à recevoir 2,5 millions de tests d’ici la fin de l’année.