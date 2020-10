L’accès aux soins pourrait être compromis à Québec

La propagation de la COVID-19 dans la région métropolitaine de Québec a atteint un point de bascule, selon la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui craint pour l’accès aux services de santé de la population.

« Quand c’est rendu que tu ne peux plus te faire opérer ou te faire soigner pour un autre problème que la COVID, c’est grave », a déclaré Mme Guilbault qui est également la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Si on ne se ressaisit pas rapidement, ce n’est pas compliqué, on s’expose à la possibilité que des citoyens ne puissent plus recevoir des soins dans certaines circonstances », a-t-elle lancé après avoir répété que « l’heure est grave ».

Le délestage a déjà commencé dans le réseau de la santé de la région, or la ministre estime que la pratique pourrait se généraliser. Des chirurgies pour un remplacement de la hanche risquent d’être reportés et des diagnostics de cancer retardés « parce qu’on n’a pas de personnel pour le faire », a-t-elle donné comme exemple.

Plusieurs éclosions ont éclaté dans le réseau hospitalier cet automne, notamment à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à l’Institut universitaire de cardiologique et de pneumologie de Québec (IUCPQ). À Thetford Mines, sur la Rive-Sud, des services d’obstétrique ont dû fermer temporairement en raison du manque de personnel.

Un relâchement

La ministre dit observer un « relâchement » dans le respect des consignes pour contenir la propagation du virus. Elle enjoint la population à « faire mieux » et plaide qu’il est « urgent » de se ressaisir.

Priée de préciser où elle observait ledit « relâchement », Mme Guilbault a précisé que la police n’avait pas nécessairement donné plus d’amendes mais que l’ampleur de la contamination communautaire suggérait que les règles n’étaient pas assez suivies.

Elle a notamment suggéré aux gens qui peuvent faire du télétravail de rester chez eux, mais il n’est pas question pour l’heure de fermer les écoles ou d’imposer un confinement total.

La ministre était exceptionnellement accompagnée des maires de Québec et de Lévis, Régis Labeaume et Gilles Lehouillier, qu’on n’avait pas vu ensemble depuis plus de deux ans en raison de nombreuses divergences politiques. Questionné à ce sujet, M. Labeaume a dit que « la santé publique [était] plus importante que tout ça ».

D’autres détails suivront.