Contrats publics: le projet de loi 66 risque de créer une surveillance «à deux vitesses»﻿

La nouvelle mouture du projet de loi sur la relance économique créera deux poids, deux mesures en accordant de nouveaux pouvoirs à l’Autorité des marchés publics (AMP) seulement pour 181 projets, selon le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau.

« C’est difficile de comprendre pourquoi, pour quelles raisons particulières on se retrouverait avec régime dans le fond de surveillance de contrôle à deux vitesses », a affirmé l’un des membres du Comité, Luc Bégin, lors des consultations en commission parlementaire mercredi.

Le projet de loi 66 — la nouvelle version du projet de loi 61 — accorde un rôle de surveillance accru à l’AMP qui aurait le pouvoir d’enquêter au lieu de procéder à de simples vérifications. L’organisme créé dans la foulée de la commission Charbonneau pourrait, par exemple, contraindre des entrepreneurs à répondre à ses questions. Il pourrait imposer des mesures correctrices, voire suspendre l’exécution d’un contrat s’il constatait que les travaux ne sont pas conformes à l’appel d’offres du ministère.

Le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau estime que « l’AMP devrait pouvoirs sur l’ensemble des projets d’infrastructure » et non seulement aux 181 projets répertoriés dans l’annexe 1 du projet de loi.

« Je considère également qu’il faut éventuellement songer à étendre les pouvoirs de l’AMP à un plus large spectre que les 181 projets », a répété la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. Elle songe, entre autres, à revoir la règle du plus bas soumissionnaire. « Bien qu’à ce stade-ci l’intention ne soit pas de le faire dans le projet de loi 66, je peux vous assurer que c’est sur la table à dessin de façon extrêmement sérieuse et je pense que vous pouvez me croire. »

Le projet de loi 66 élimine les pouvoirs extraordinaires que le gouvernement Legault voulait se donner en juin avec sa première version qu’il avait échoué à faire adopter. Le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau avait alors dénoncé un potentiel retour à la corruption. Il vise toujours à accélérer la construction de 181 projets d’infrastructure — maisons des aînés, écoles, routes et transport collectif — un peu partout au Québec pour donner un nouveau souffle à l’économie durement touchée par la pandémie. En contrepartie, il accorde ces nouveaux pouvoirs à l’AMP.

Le projet de loi prévoit des mesures d’accélération du processus d’évaluation environnementale, une procédure d’expropriation allégée et la possibilité de faire des travaux sur des terres appartenant à l’État avant d’avoir obtenu le droit requis. Elle soustrait également les interventions gouvernementales à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et facilite la procédure pour une autorisation municipale. Le gouvernement estime qu’il permettra de sauver entre 2 et 36 mois, selon le projet.