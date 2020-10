Québec dépêche des équipes d’intervention tactique dans quatre CHSLD

Le coronavirus s’est désormais infiltré dans 114 CHSLD du Québec et la « situation critique » dans quatre de ceux-ci a justifié l’envoi par Québec d’équipes d’intervention « SWAT » devant y redresser la situation.

Selon les chiffres fournis par Québec jeudi, 31 décès ont été recensés dans ces quatre établissements, situés dans quatre régions du Québec.

La liste fournie par le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, contient les CHSLD suivants :

CHSLD de Lambton (Estrie) : 22 cas de COVID-19 (ce qui représente 76 % des résidents) et 6 décès ;

CHSLD du Fargy (Capitale-Nationale) : 38 cas (69 % des résidents) et 5 décès ;

CHSLD Isidore-Gauthier (Saguenay-Lac-Saint-Jean) : 16 cas (47 % des résidents) et 7 décès ;

CHSLD Sainte-Croix (Montérégie-Centre) : 37 cas (32 % des résidents) et 13 décès.

De la part des ces quatre CHSLD, le cabinet Dubé a dit jeudi avoir « obtenu des réponses à l’effet que les protocoles ont été suivis ». Des facteurs comme « la vétusté des établissements ou encore la pénurie de main-d’œuvre » pourraient expliquer leur situation qui y prévaut, a déclaré son attachée de presse, Marjaurie Côté-Boileau.

« Nous tenons à préciser que le ministre n’a pas été satisfait de l’étendue de ces réponses », a-t-elle cependant ajouté. « Il a demandé que des équipes ‘’SWAT’’ se rendent directement sur le terrain pour examiner l’application des protocoles de prévention et de contrôle des infections. »

Des cas dans 114 établissements

Dans les tableaux du ministère de la Santé, les quatre CHSLD où des équipes ont été dépêchées apparaissent en rouge, la couleur réservée aux situations « critiques », où plus du quart des résidents sont infectés au coronavirus.

Deux autres apparaissent en jaune : les CHSLD Saint-Augustin (Capitale-Nationale) et Floralies Lachine (Montréal) sont donc « sous haute surveillance ». Quelque 36 autres sont « sous surveillance », une situation associée à la couleur jaune pâle. En guise de comparaison, 21 CHSLD apparaissaient en rouge le 25 mai : dans chacun de ces établissements, plus du quart des résidents étaient donc atteints de la COVID-19.

Dans les résidences privées pour aînés (RPA), la situation est critique en neuf lieux et « sous haute surveillance » dans deux autres. Soixante-une autres RPA recensent des cas de COVID-19, ce qui les place dans une situation de « surveillance », représentée par à la couleur jaune pâle.

« Comment on en est arrivés là ? », s’est demandé jeudi matin la cheffe libérale Dominique Anglade. « Quand on dit qu’on était préparé, qu’est-ce qui était préparé au fond ? », a-t-elle ajouté.

« Moi, je vous avoue que ce matin, le sentiment qui m’habite, c’est la peur », a aussi réagi l’élue solidaire Manon Massé lorsqu’une question sur les équipes “SWAT” lui a été posée. « J’ai peur, parce que […] j’ai l’impression de rejouer dans le film du printemps. »

« C’est du marketing politique : Wow ! on a des “SWAT teams” », a lancé le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon. « Est-ce qu’au terme de la première vague on a appris quelque chose et on a modifié ce qui ne fonctionnait pas ? Puis, en ce moment, ce que les résultats nous disent, c’est : non, ce n’est pas le cas. »

Plus de 1000 personnes formées

Au cours des derniers mois, le ministère de la Santé a formé 1431 personnes afin qu’elles fassent partie d’équipes d’intervention SWAT et d’intervenants-formateurs en matière de prévention et de contrôle des infections (PCI), selon des chiffres fournis au Devoir en septembre.

Les équipes d’intervention mises sur pied — des modèles semblables existent en Colombie-Britannique et aux États-Unis — sont composées de quatre à dix personnes. Des infirmières cliniciennes spécialisées, praticiennes et auxiliaires en font notamment partie.

Ces équipes conseillent les milieux lors de la mise en place des zones froides, tièdes et chaudes et font des visites d’audit de qualité, selon le ministère. Ce type d’équipe est intervenu lors des éclosions aux hôpitaux de Saint-Jérôme et de Saint-Eustache.