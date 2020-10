«La situation reste inquiétante» au Québec, a déclaré jeudi le premier ministre François Legault lors d'un point de presse sur la pandémie de COVID-19. Et elle «s'empire ailleurs dans le monde», a-t-il poursuivi. Est-ce que c'est ce qui attend le Québec? se demande le premier ministre.Chose certaine, selon lui, si on décidait de rouvrir les restaurants, on augmenterait les risques de contamination.D'autres détails suivront.