La vice-présidente de la CDPDJ préconise une utilisation parcimonieuse du mot

La vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Myrlande Pierre, préconise une utilisation parcimonieuse du mot « nègre », et ce, seulement lorsque nécessaire. À ses yeux, ce mot, qui dégoutte de « violence symbolique », « ne devient pas subitement plus vertueux parce qu’il est utilisé aussi dans un contexte académique ».

« Est-ce qu’on peut y faire référence pour comprendre par exemple un récit historique, une œuvre à l’exemple de l’œuvre gigantesque que nous a légué Aimé Césaire ? Bien sûr qu’on peut y référer. Ça fait partie de sa démarche. Il s’agira de bien contextualiser », dit la sociologue. Portant la voix des victimes du colonialisme, le poète et politicien Aimé Césaire a érigé le mot « nègre » comme un « symbole d’affirmation et d’émancipation et [un symbole] identitaire comme réaction à l’oppression ». « Il ne faut pas l’occulter non plus », ajoute Mme Pierre, en marge du bilan des 93 recommandations pour lutter contre le profilage racial et la discrimination systémique faites par la CDPDJ il y a près de 10 ans.

Cela dit, « même dans un contexte académique, il est important de garder cela en perspective et l’utiliser dans une perspective critique pour amener à une compréhension [et] à un certain dialogue nécessaire », poursuit-elle. À l’instar de l’historien et politologue Frantz Voltaire, elle invite toute personne à se demander « Est-ce vraiment nécessaire de l’utiliser pour mieux comprendre un sujet ? »

« Il faut vraiment contextualiser et s’il doit être utilisé parce que c’est vraiment nécessaire, bien il faut le faire avec parcimonie », affirme Mme Pierre, tout en soulignant que « les mots sont porteurs de sens ». « Les mots sont porteurs de sens. On ne peut faire abstraction de ce mot [commençant par n] a été utilisé dans certaines situations pour dénigrer, pour déshumaniser, pour humilier l’autre, pour humilier un peuple. Historiquement c’est un fait. Et il y a irrémédiablement une charge négative et, je dirais même, une violence symbolique qui viennent avec ce mot et ça, on ne peut l’occulter », soutient-elle.

Un « véritable dialogue » pour « se retrouver »

Le débat suscité par l’emploi du mot « nègre » dans un cours de l’Université d’Ottawa est « nécessaire puisqu’il est posé actuellement ». « [Il s’agit d’un] sujet très sensible. Et on le voit dans la manière dont on discute de ces questions. Ça devient en quelque part polarisant », constate-t-elle.

La sociologue plaide pour l’aménagement d’« espaces de dialogue » où de « multiples voix » s’élèvent et se mêlent, y compris celles qui ont longtemps été forcées de se taire. « Il faut aussi qu’il y ait des espaces de dialogue parce que [tant] qu’on reste campé sur nos positions, il n’y a pas possibilité de se retrouver », a-t-elle fait valoir lors d’une conférence de presse virtuelle. « Nous sommes en démocratie. Il y a toujours eu dans l’Histoire de l’humanité des sujets qui sont plus sensibles que d’autres. »

Des problèmes persistent

« La surveillance ciblée des minorités racisées perdure », « perpétuation [en milieu scolaire] de la surveillance ciblée et des stéréotypes liés aux comportements des élèves racisés ainsi qu’au recours disproportionné à des mesures disciplinaires envers eux », « les enfants et les jeunes des communautés noires continuent d’être surreprésentés à l’étape du signalement et de l’évaluation auprès du [Directeur de la protection de la jeunesse] (DPJ) » : La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse s’est désolée mercredi de constater que la majorité des 93 recommandations pour lutter contre le profilage racial et la discrimination systémique qu’elle a faites il y a près de 10 ans a été ignorée en tout ou en partie.

Elle a effectué ce constat après avoir questionné 48 ministères et organismes publics ainsi que des chercheurs, 75 personnes racisées et des membres d’organismes de la société civile.

Par ailleurs, la CDPDJ a réitéré son appel au gouvernement d’adopter une politique québécoise de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques, assortie d’un plan d’action pour prévenir et enrayer le profilage racial. « Il est plus urgent que jamais — alors que le gouvernement québécois a mis sur pied un Groupe d’action contre le racisme — de faire de la lutte contre le racisme et la discrimination systémiques une priorité au Québec » a fait valoir le président de la CDPDJ, Philippe-André Tessier.