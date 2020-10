Plusieurs élus québécois dénoncent des «dérapages» dans le débat

« Dérive », « dérapage » : des élus québécois dénoncent le traitement réservé à la professeure Verushka Lieutenant-Duval après qu’elle ait mentionné le « mot commençant par N » dans un cours à l’Université d’Ottawa.

Le premier ministre, François Legault, parle « d'un gros dérapage », « qui est inquiétant ». « C'est comme si on avait une espèce de police de la censure. [...] On a dépassé les limites », a-t-il ajouté.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, se désole « des dérapages inacceptables » auxquels l’Université d’Ottawa et des « étudiants militants » se sont livrés après que Mme Lieutenant-Duval a employé, en classe, « un mot dans un contexte académique, qui dans un autre contexte peut être très insultant et agressant pour les personnes noires ».

Aux yeux de l’élue caquiste, l’Université d’Ottawa a « jeté cette professeure en pâture à des militants agressifs qui tiennent des propos violents envers elle et les francophones ». « Je ne peux m’empêcher d’y voir une certaine lâcheté de la part de la direction », écrit-elle dans une publication mise en ligne sur le réseau social Facebook mardi avant-midi.

Des étudiants « s’en sont violemment pris à la professeure sur les réseaux sociaux, ce qui est en soi inacceptable », puis à des collègues ayant pris sa défense, poursuit Mme Guilbault. « [Ils] ont à leur tour subi les attaques violentes des militants, qui se sont attaqués au fait qu’ils étaient francophones. […] Depuis quand insulter des professeurs d’université parce qu’ils sont francophones fait avancer la lutte contre le racisme ? » demande-t-elle.

La vice-première ministre souligne la nécessité de mener une « réflexion » au Québec, où, à ses yeux, ce type de dérapage « existe » aussi. « Les universités doivent être des lieux de liberté. Liberté de pensée et liberté d’expression. Comme partout, si des propos racistes sont tenus, la personne doit être punie. Mais la censure et les attaques violentes sur les réseaux sociaux ne font sûrement pas partie de la solution », soutient-elle.

Réactions de l’opposition

Pour la chef de l’opposition officielle, Dominique Anglade, « écarter » d’emblée le « mot nègre » de toute discussion est une « dérive » niant « la capacité à débattre, à échanger », à commencer dans les universités. « Il faut que ce soit contextualisé », précise-t-elle.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, juge « totalement inacceptable » que Mme Lieutenant-Duval ait été suspendue sans avoir été préalablement entendue par la direction de l’Université d’Ottawa. « Il faut être capable de parler des, choses, tout en les mettant en contexte. […] Il faut être capable de reconnaître que […] des termes ont une charge », dit-elle en point de presse.

« La liberté académique est sacrée. Elle doit être préservée », ajoute son confrère Gabriel Nadeau-Dubois, tout en reconnaissant le droit des étudiants à s’exprimer librement quand ils en ressentent le besoin.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a, quant à lui, dénoncé les limites aux « débats » et à « la liberté d’expression » érigées par l’Université d’Ottawa « au nom de la rectitude politique », y voyant une « grave attaque contre la démocratie ». Il presse les universités québécoises de se doter d’« une politique qui protège la liberté d’expression et la liberté de débattre dans les campus », d’« une politique [assurant] la libre circulation des œuvres, peu importe le sentiment subjectif qu’elles peuvent susciter chez un étudiant » ainsi que d’« une politique de prévention de l’intimidation et des représailles ».