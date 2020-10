«Les six prochains mois vont être difficiles», prévoit Eric Girard

Les temps sont durs à cause de la pandémie et ils continueront de l’être au cours des prochains mois, a prévenu le ministre des Finances, Eric Girard, lundi.

« Je veux être bien honnête avec tous les Québécois, les six prochains mois vont être difficiles, a-t-il reconnu en commission parlementaire. Le virus est toujours là. Il n’y a pas de remède ; il n’y a pas de vaccin et j’ai déjà mentionné que le quatrième trimestre est plus faible que nous aurions voulu qu’il soit. »

M. Girard témoignait à la demande des partis d’opposition qui ont invoqué un article rarement utilisé du règlement de l’Assemblée nationale pour pouvoir l’entendre. En vertu de l’article 292, la commission des finances publiques doit consacrer une séance à l’étude de la politique budgétaire du gouvernement et à l’évolution des finances publiques.

Le Québec, comme le reste de la planète, connaît la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. La chute du produit intérieur brut (PIB) mondial sera de 4 %, ce qui est tout de même « un peu moins pire que nous avions prévu pour l’ensemble de la période », a indiqué le ministre.

M. Girard prévoit un retour à une « certaine normalité » à partir de 2022 et un retour à l’équilibre budgétaire en 2025-2026 qui tablerait sur une croissance des dépenses de 3,5 %, soit plus faible que celle du budget déposé quelques jours avant le déclenchement de la pandémie en mars. Le ministre des Finances misait alors sur une croissance des dépenses de 5 %. Celui-ci a répété qu’il ne prévoit pas de hausse de taxes ou d’impôt puisqu’il estime que « les Québécois sont déjà assez taxés ».

Le Québec, qui nageait dans les surplus avant la pandémie, a accumulé un déficit de 15 milliards $ depuis.

D’autres détails suivront.