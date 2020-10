«Fais tout ce que tu peux pour me le ramener bientôt»

Une lettre signée de l’épouse de Pierre Laporte, Françoise Brouillet-Laporte, et envoyée à son ami Jean-Noël Lavoie, qui était alors président de l’Assemblée nationale, témoigne de l’état d’esprit dans lequel elle se trouvait, le 16 octobre, soit la veille du décès de Pierre Laporte, aux mains de ses ravisseurs du FLQ.

Cette lettre, qui a été rédigée à l’hôtel Le Reine Elizabeth, où Françoise Laporte vivait confinée avec ses enfants et des membres du gouvernement depuis l’enlèvement de son mari, fait désormais partie du fonds du Centre d’archives de Laval, à qui Jean-Noël Laval a légué une partie de ses archives personnelles, avant son décès en 2013.

Mme Laporte, qui a 97 ans aujourd’hui et qui n’a pu être jointe par Le Devoir, y témoigne de son souhait que son mari ne s’inquiète pas d’elle pour qu’il « puisse discuter [s’il en a le loisir] avec ses ravisseurs ». « Enfin Jean-Noël, je sais que je puis compter sur ton amitié pour Pierre pour faire tout ce que tu peux pour me le ramener bientôt », écrit-elle enfin. Que signifiait cette requête, dans le contexte où les négociations étaient complètement rompues depuis le matin entre les gouvernements et les ravisseurs de Laporte ? Car Mme Laporte va jusqu’à écrire que « le gouvernement fait bien les choses ».

Car pendant ce temps, Pierre Laporte, désespéré de ne plus pouvoir compter sur le soutien du Québec, faisait une ultime tentative d’évasion.

« C’était en fin de matinée, rue Armstrong, écrit à ce sujet Louis Fournier dans son livre FLQ, histoire d’un mouvement clandestin, qui vient d’être réédité chez VLB. Le ministre entend à la radio la déclaration de Robert Bourassa annonçant la rupture définitive des négociations. Tout de suite après, il se précipite désespérément à travers la fenêtre de sa chambre, en se servant d’un oreiller comme bouclier. La fenêtre vole en éclats, mais il reste coincé et ne peut s’enfuir. »

La lettre de Françoise Laporte, qui porte l’en-tête de l’hôtel Le Reine Elizabeth, est datée du vendredi, soit le 16 octobre, la veille de la mort de Laporte, qui avait été enlevé par la cellule Chénier du FLQ le samedi précédent. Or, depuis 4 h du matin, le 16 octobre, la Loi sur les mesures de guerre était en vigueur, et toute possibilité de négocier avec les ravisseurs était écartée, tant du côté du gouvernement du Québec que de celui d’Ottawa.

Pas d’espoir de négociations

Dans ce contexte, Mme Laporte ne pouvait pas espérer une reprise des négociations, croit Louis Fournier, Mme si son mari, à travers des lettres à sa femme et à Robert Bourassa, avait envoyé des messages d’espoir pendant sa séquestration. Espérait-elle un ultime sauvetage à travers une intervention de Jean-Noël Lavoie ? De cela, évidemment, elle seule pourrait témoigner.

« Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont pris des décisions en fonction de l’avenir et des décisions à long terme qui, sans doute, condamnaient quelqu’un à court terme », disait Jean Laporte, le fils de Françoise e t de Pierre Laporte, en entrevue avec Anne-Marie Dussault à l’émission 24 / 60 à Radio-Canada, plus tôt cette semaine.

« Je dirais plus le mot “sacrifié” pour ce qu’on pourrait dire la bonne cause. […] En affaires, la non-action est une décision. […] La non-action, ou la non-négociation, qui aurait pu mener à sa libération, pour moi, est une décision qui a été prise, disait-il. Tant que vous négociez, il y a de l’espoir. À partir du moment où il n’y a plus d’espoir, il n’y a plus de négociations »

Pour Louis Fournier, il est exact de dire que Pierre Laporte a été sacrifié par les gouvernements, tout vice-premier ministre du Québec qu’il était.

« Le 16 octobre, c’était déjà terminé, dit-il en entrevue. On savait depuis la veille que la loi s’en venait. L’armée était déjà là depuis le 15 octobre » Les deux gouvernements ensemble, celui de Québec et d’Ottawa, « avaient pris la décision ensemble de ne pas négocier » avec le FLQ. « Le gouvernement a choisi » entre la raison d’État et la négociation pour la libération de Pierre Laporte, dit Louis Fournier.

Mme Laporte n’a pas envoyé cette lettre à Jean-Noël Lavoie avant la mort de Laporte. Elle l’aurait remise à M. Lavoie après la mort de son mari, dans une enveloppe accompagnant la photo officielle de Laporte. C’est d’ailleurs cette photo qui était dans le cercueil de Pierre Laporte, au moment de la cérémonie funèbre.

Mais ce n’est qu’en 2002 que cette lettre a été retrouvée, collée derrière le cadre, sous un papier kraft, par un bénévole de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus, derrière la photo de Laporte qui faisait partie des documents légués par M. Noël. « C’était deux grands amis, raconte le bénévole Luc Raymond, qui a trouvé l’enveloppe collée derrière la photo de M. Laporte. Lorsque M. Raymond a contacté M. Lavoie, qui a été marie de Chomedey et député de Laval, pour discuter avec lui de l’existence de cette lettre, M. Lavoie lui a dit qu’elle lui rappelait un grand chagrin, et que la Société d’histoire de Laval pouvait la garder. Il est décédé depuis. »