Paul St-Pierre Plamondon est peu pressé de se faire élire comme député

Même s’il ne détient pas de siège à l’Assemblée nationale, Paul St-Pierre Plamondon entend y passer beaucoup de temps au cours des prochains mois. Le nouveau chef péquiste n’est toutefois pas pressé de se faire élire dans une élection partielle.

« Je ne m’engage pas sur la base de partielles hypothétiques à me présenter dans un endroit ou à un autre parce que, oui, je vais être là durant les trois jours où les députés sont là, mais ultimement ça me donne de la flexibilité », a-t-il affirmé mercredi lors de son premier point de presse dans l’Hôtel du Parlement. Il a confirmé que le Parti québécois (PQ) lui versera un salaire entre-temps.

Il exclut de demander à l’un des neuf députés du parti à lui céder son siège. « Absolument pas, a-t-il tranché. On a une excellente équipe de députés. Je n’ai absolument pas fait une demande comme celle-là. En fait, ça ne m’a pas passé par la tête. » Est-ce parce qu’il considère qu’il n’y a plus de circonscriptions sûres pour le troisième groupe d’opposition ?, lui a demandé Le Devoir « Non. Ça, c’est vous qui le dites », a-t-il répondu. Le PQ, qui doit regarnir ses coffres, fait face au gouvernement dirigé par la Coalition avenir Québec qui a gagné en popularité durant la pandémie.

M. St-Pierre Plamondon s’est décrit comme un chef rassembleur et a, à plusieurs reprises, vanté le travail des députés péquistes qui « ne sont pas nombreux, mais en termes de qualité du travail leur rigueur, leur pertinence a été reconnue ». Il a convaincu Pascal Bérubé de reprendre le rôle de chef parlementaire qu’il avait occupé au cours des deux dernières années et gardera l’équipe d’officiers déjà en place. Martin Ouellet demeurera donc leader parlementaire et Harold LeBel, whip. Il dit avoir parlé à chacun des députés par téléphone qui ont tous été « gentils » et « de bonne foi ».

Le nouveau chef péquiste a été longuement applaudi lors de son entrée dans le Salon rouge, où se tenait la première réunion du caucus depuis son élection à la tête du parti. Même le député Sylvain Gaudreault, son adversaire durant la course à la direction, s’est levé pour le saluer. « Rebâtir le camp du Oui est la plus belle mission que l’on peut avoir dans la vie parce que c’est une mission de justice, une mission de vérité, une mission de démocratie, une mission qui s’inscrit dans plusieurs générations de Québécoises et Québécois, qui veulent qu’on vive dans un pays libre, démocratique », leur a dit M. St-Pierre Plamondon.

Celui-ci s’est gardé de prendre position avant cette première rencontre sur certains enjeux politiques, comme l’application fédérale Alerte COVID, qu’il n’a toujours pas téléchargée. « Je suis chef depuis maintenant à peine 72 heures, a-t-il affirmé. [J]e vais parler à mon équipe de députés par rapport à ces questions-là parce que je ne peux pas comme chef, après 72 heures seulement, vous arriver avec une réponse qui serait contraire au travail de mes députés pendant des mois. »