Paul St-Pierre Plamondon est le nouveau chef du Parti québécois

Paul St-Pierre Plamondon est devenu vendredi le nouveau chef du Parti québécois (PQ) au terme de la plus longue course à la direction de son histoire. Il a obtenu 56,02 % du vote des militants. Il succède ainsi à Jean-François Lisée qui avait mené la formation politique à sa pire défaite lors de l’élection de 2018.

Le scrutin préférentiel qui avait débuté lundi s’est terminé vendredi après-midi. Près de 36 000 membres et sympathisants pouvaient effectuer trois choix en ordre de priorité entre le député Sylvain Gaudreault, l’avocat Paul St-Pierre Plamondon, l’humoriste Guy Nantel et l’historien Frédéric Bastien.

La candidature de Guy Nantel avait stimulé l’intérêt pour la course en février, mais l’arrivée de la pandémie le mois suivant a tout chamboulé. La course a été suspendue en avril et en mai, avant de reprendre en juin. La date du scrutin a dû être reportée deux fois.

Le Parti québécois compte neuf députés à l’Assemblée nationale. Il est passé du statut de deuxième à troisième groupe d’opposition après le départ en 2019 de la députée Catherine Fournier, qui siège désormais comme indépendante.