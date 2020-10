Legault refuse de réitérer sa confiance envers Sylvie D’Amours

Le premier ministre François Legault a non seulement refusé de réitérer sa confiance envers sa ministre responsable des Autochtones jeudi, il a admis « être en train de regarder la situation » quant à la présence de Sylvie D’Amours au sein même du conseil des ministres.

Le chef du gouvernement a d’abord admis qu’à son avis, « ça n’avance pas assez vite, les suites aux recommandations du rapport Viens ». Il a annoncé son intention de s’« impliquer personnellement » dans le dossier, non sans attribuer certains délais aux demandes de certaines Premières Nations.

À un journaliste qui lui a demandé si Mme D’Amours était encore la bonne personne pour occuper les fonctions de ministre responsable des Affaires autochtones, François Legault a répondu : « Écoutez, je suis en train de regarder la situation… »

Selon nos informations, son cabinet a non seulement autorisé, mais commandé une vidéo au sujet de la mort de Joyce Echaquan sous les insultes racistes au député Ian Lafrenière. Le cabinet D’Amours a plutôt envoyé un communiqué de presse au sujet du premier anniversaire du dépôt du rapport Viens — en omettant de mentionner la mort de la jeune femme attikamek.

L’envoi de ce communiqué a en outre motivé la demande de démission qu’a alors formulée le Parti libéral du Québec. Cette communication est une « véritable insulte », avait déclaré la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade. Elle avait ajouté qu’à son avis, la ministre D’Amours n’avait « rien fait depuis un an » et n’était plus apte à être ministre.

Des performances décevantes

Selon nos sources, la ministre D’Amours a été nommée aux Affaires autochtones parce que François Legault tenait à la remercier pour sa loyauté. Elle a été parmi les premières se joindre à sa formation politique. Or, ses performances depuis son entrée en poste ont fait pâlir son étoile. Même des chefs autochtones se préparent en coulisses à l’arrivée de son successeur.

Pendant le blocus ferroviaire au début de l’année, la discrète implication de la ministre avait été critiquée par des leaders autochtones. En août, elle avait aussi attribué les retards dans l’application des recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFADDA) et de la commission Viens à l’Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador. « Je n’ai pas besoin d’un 4e parti d’opposition », avait-elle déclaré au sujet de cette organisation.

Il y a un an, le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens) montrait du doigt des histoires de soins bâclés, d’impossibilité de communiquer adéquatement sans traducteur et de négligence. Des histoires troublantes sur les soins de santé reçus par les Autochtones à l’hôpital de Joliette ont été dites, redites et documentées lors des audiences de cette commission, puis dans le rapport qui en a découlé. 

Dans une lettre ouverte publiée dans La Presse jeudi, d’anciens membres de la commission Viens critiquent en outre les prétentions du cabinet D’Amours au sujet de l’avancement du travail sur les 142 appels à l’action du rapport. « D’après nos vérifications, nous pouvons affirmer que seule une infime minorité des appels à l’action ont été pleinement mis en œuvre », écrivent-ils.

Le Secrétariat aux affaires autochtones peine à répondre aux questions au sujet de la mise en œuvre de ces appels à l’action. Après plus d’une semaine, il est toujours incapable de dire au Devoir de quelle manière deux appels à l’action — sur l’instauration de formations pour « favoriser la sensibilité, la compétence et la sécurisation culturelle » de « tous les cadres, professionnels et employés susceptibles » — ont été appliqués. Pour toute réponse, le SAA fournit une liste d’appels à l’action pour lesquels « différentes actions sont déjà prises ou en voie d’être prises », sans donner davantage de précisions.

« Ces recommandations-là ne sont pas les plus faciles », a tenu à souligner le premier ministre Legault jeudi. « [Mais] moi, je souhaite que ça aille plus vite puis je vais m’impliquer personnellement », a-t-il assuré.

Au Salon bleu jeudi, la ministre D’Amours a attribué les délais dans l’application des mesures du rapport Viens à la pandémie de COVID-19. « Le dernier rapport, c’est le miroir de 15 dernières années, et force est de constater qu’il n’y a rien qui avait été fait, rien qui n’avait été fait dans la façon pour et par les Autochtones », a-t-elle poursuivi. « J’ai voulu travailler d’une façon différente qui prend peut-être un peu plus de temps, mais qui va être fait par et pour les Autochtones. C’est fini, la façon colonialiste de le faire », a-t-elle ajouté.