Québec incapable de mesurer l’efficacité du milliard versé aux médecins de famille

Plus d’un demi-million de Québécois sont toujours sans médecin de famille malgré le milliard de dollars versé aux omnipraticiens depuis trois ans pour les inciter à prendre davantage de patients en charge. Une situation en partie attribuable au fait que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est incapable d’évaluer l’efficacité de ces forfaits, selon la vérificatrice générale du Québec. Guylaine Leclerc a déposé son rapport annuel à l’Assemblée nationale jeudi.

Au 31 décembre 2019, 82 % des Québécois avaient un médecin de famille, en deçà de la cible de 85 % fixée dans l’entente conclue entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et le MSSS. En tout, 597 484 personnes étaient inscrites au Guichet d’accès à un médecin de famille. De ce nombre 185 237 personnes vulnérables attendaient en moyenne 367 jours avant qu’on leur assigne un omnipraticien. Le délai moyen augmente à 477 jours pour les autres. Depuis la situation s’est encore détériorée, comme le rapportait Le Devoir récemment. La vérificatrice générale note que le ministère a reporté l’atteinte de cet objectif de 2020 à 2022-2023.

En vertu de cette entente, les omnipraticiens ont reçu 980,5 millions $ de primes en trois ans pour la prise en charge de patients. Elle prévoyait des moyens coercitifs si la cible de 85 % n’était pas atteinte. Or, le MSSS ne les utilise pas puisqu’il peine à mesurer l’accès aux médecins de famille.

Mme Leclerc constate également le peu d’adhésion des médecins de famille au système Rendez-vous santé Québec, dont la mise sur pied a coûté 15,6 millions de dollars. À peine, 6,5 % d’entre eux utilisent ce site Internet pour offrir des rendez-vous, ce qui empêche le ministère d’évaluer l’efficacité des mesures incitatives offertes aux médecins. Les omnipraticiens ne sont pas obligés d’y adhérer.

De plus, l’inscription auprès d’un médecin de famille ne garantit pas la disponibilité des rendez-vous. Près de 72 % des 2,5 millions de visites aux urgences en 2018-2019 ont été effectuées par des patients inscrits pour des problèmes de santé non urgents ou moins urgents. « Il semble donc qu’il soit encore difficile de rencontrer un médecin de famille, même pour les personnes qui en ont un », souligne Mme Leclerc. Elle note que le manque fiabilité du taux d’assiduité des omnipraticiens dont dispose le ministère et ne possède pas de données précises sur les départs de médecins de famille à la retraite.

Le ministère de la Santé a ajouté un indicateur dans son plan stratégique pour connaître le pourcentage de Québécois qui ont pu consulter leur médecin en 36 heures. Le délai sera mesuré par sondage. La vérificatrice générale doute que cette méthode ne donne « un résultat juste et précis ». Elle recommande au ministère de se doter d’indicateurs fiables, de communiquer des données sur l’accès réel aux soins de santé au Québécois et de respecter ses exigences légales pour la publication du délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un omnipraticien.

D’autres détails suivront.