Rencontre annulée entre le chef de l’APNQL et François Legault

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, a annulé la rencontre prévue vendredi matin avec le premier ministre du Québec, François Legault.

« Malheureusement, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, vient d’annuler la rencontre prévue avec moi à 10 h ce matin », a écrit le premier ministre François Legault sur Twitter.

« La porte de mon bureau reste ouverte », a ajouté M. Legault, précisant être « aussi disponible pour rencontrer les chefs de la nation Atikamekw ».

En entrevue à Radio-Canada, Ghislain Picard a soutenu qu’il n’était pas possible pour lui de se présenter à une rencontre dont l’ordre du jour n’était pas centré sur ce qui s’est passé à Joliette ces derniers jours. « Je ne peux pas me présenter dans une rencontre avec un ordre du jour qui n’est pas, dans les circonstances, le plus urgent », a expliqué le chef de l’Assemblée des Premières Nations.

« Je reconnais que c’était à la dernière minute, […], mais je dois vraiment prendre en considération les éléments du contexte qui prévaut », ajoute-t-il.

Ghislain Picard affirme qu’il avait proposé de laisser sa place « au leadership atikamekw pour discuter du fond de la situation à Joliette ». Rappelons que le chef de la communauté attikamek de Manawan, Paul-Émile Ottawa, avait demandé une rencontre avec le premier ministre. « Nous exigeons une rencontre de nation à nation avec le premier ministre dans les plus brefs délais », affirmait M. Ottawa dans un communiqué de presse publié jeudi.