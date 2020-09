Québec dit finalement oui à l’application fédérale Alerte COVID

Le gouvernement Legault fait volte-face et donne finalement son approbation à l’application fédérale Alerte COVID pour l’aider dans sa lutte contre la pandémie. Les partis d’oppositions avaient tous émis des réserves quant à l’efficacité et la confidentialité des données des gens qui utiliseraient cette application de recherche de contacts.

« C’est une question de jours », a affirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse mardi. Il n’a pas voulu dire s’il craignait que le déploiement de cette application au Québec ne vienne en bout de piste surcharger les équipes de dépistage déjà taxées.

Les gouvernements fédéral et ontarien ont lancé l’application Alerte COVID en juillet pour inciter les gens qui ont été en contact avec d’autres personnes atteintes par la maladie à se faire tester. L’application permet de recenser tous les contacts qu’ont eus des gens atteints de la COVID-19 avec d’autres personnes dans les deux semaines précédant leur diagnostic en utilisant la technologie Bluetooth déjà disponible sur les téléphones intelligents. L’application utilise les données recueillies par les autorités de la santé publique des provinces participantes.

Par ailleurs, le premier ministre François Legault a donné davantage d’explications mardi sur les mesures qui seront imposées dès mercredi soir à minuit dans les trois régions du Québec qui sont désormais en zone rouge. Il a également lancé un message aux jeunes de moins de 30 ans qui comptent pour presque la moitié des nouveaux cas d’infection au coronavirus.

Plusieurs établissements, comme les bars, les casinos, les salles de spectacles, les cinémas, les théâtres, les bibliothèques et les musées devront fermer leurs portes durant 28 jours dans la Communauté métropolitaine de Montréal, la région de la Capitale-Nationale — à l’exception de Portneuf et de Charlevoix — et la région de Chaudière-Appalaches. Les restaurants devront se contenter vendre des commandes pour emporter.

D’autres détails suivront.