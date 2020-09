Québec ajoute des mécanismes de surveillance à la nouvelle version du projet de loi 61

La nouvelle mouture du projet de loi 61 sur la relance économique accorde davantage de pouvoirs à l’Autorité des marchés publics. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a déposé cette nouvelle version à l’Assemblée nationale mercredi.

« Ce projet de loi prévoit l’accélération de projets d’infrastructure tout en conférant un rôle de surveillance accru à l’Autorité des marchés publics sur les contrats qui découlent de ces projets », a-t-elle déclaré au Salon bleu.

Mme LeBel avait hérité de ce dossier en juin que son collègue Christian Dubé n’avait pas été en mesure de mener à terme lors du dernier remaniement ministériel effectué par le premier ministre François Legault. Elle avait alors promis d’apporter des changements

La première version de ce projet de loi omnibus, qui accordait des pouvoirs extraordinaires au gouvernement, avait été accueillie par un concert de critiques non seulement des partis d’opposition, mais également de plusieurs groupes de la société civile.

Il visait alors à accélérer la construction de 202 projets d’infrastructure pour stimuler l’économie durement touchée par la pandémie en accordant au gouvernement des pouvoirs extraordinaires, dont celui de contourner la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) pour conclure des contrats de gré à gré et ne plus se plier à la règle du plus bas soumissionnaire. La vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, s’était alors dite « grandement inquiète » pour la reddition de comptes des ministères et des municipalités. Le Comité public de suivi des recommandations de la Commission Charbonneau avait également mis le gouvernement en garde contre un retour de la corruption et de la collusion. Des groupes environnementalistes avaient aussi soulevé que le projet de loi permettait au gouvernement de contourner les lois sur la protection des milieux naturels.

Sa nouvelle mouture — le projet de loi 66 — prévoit toujours des mesures d’accélération du processus d’évaluation environnementale, une procédure d’expropriation allégée, la possibilité de faire travaux sur des terres appartenant à l’État avant d’avoir obtenu le droit requis et soustrait les interventions gouvernementales à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et allège la procédure pour une autorisation municipale.

Mme LeBel a fait valoir que son projet de loi contient des mesures de reddition de compte, outre la surveillance de l’Autorité des marchés publics, « sur l’état d’avancement des projets et sur l’application des mesures d’accélération en matière d’environnement. »

« On jugera l’arbre à ses fruits », dit l’opposition

Les trois partis d’opposition attendaient de voir cette version améliorée avant de dire s’ils allaient demeurer campés sur leurs positions ou s’ils choisiraient plutôt d’aider le gouvernement à procéder à l’adoption rapide du projet de loi 66.

« Il va falloir qu’on soit sûrs d’éviter absolument tous les enjeux en termes de collusion puis de corruption qui pourraient découler de ça », a affirmé la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. « Ça, ça va être fondamental dans l’étude que l’on va regarder. Et que des ressources soient mises à disposition pour faire en sorte qu’on soit capables d’accélérer les choses, pas de contourner les règles, d’accélérer les processus. »

« On jugera l’arbre à ses fruits, a déclaré le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Mais c’est essentiellement un projet d’accélération des engagements électoraux de la CAQ, alors ça répond surtout à l’agenda de la CAQ. »

« Si on vérifiait véritablement les grandes priorités de chacune des régions, on verrait que ce n’est pas nécessairement celles de la CAQ », a-t-il ajouté en faisant allusion aux lab-écoles.

« Il n’y a eu aucune consultation des oppositions quant à la nouvelle mouture du projet de loi, a déploré le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Le premier projet de loi avait été rédigé derrière des portes closes. Le deuxième a été rédigé derrière des portes closes. La liste de projets, on ne l’a pas vue. »

« Nous, ce qu’on souhaite c’est que cette liste-là reflète les besoins de la relance économique du Québec et les besoins de la relance économique du Québec ce n’est pas juste des autoroutes et du transport en commun, a-t-il continué. C’est aussi du logement social. C’est aussi des centres de la petite enfance. C’est aussi plein d’infrastructures pour aider les familles qui ont mangé la claque de la première pandémie. »

Les trois partis d’opposition s’étaient ligués contre la première mouture du projet de loi omnibus sur la relance économique qui avait été déposé au début du mois de juin, soit une semaine et demie avant la fin des travaux parlementaires pour la relâche estivale. Ils avaient exceptionnellement pu le bloquer étant donné le dépôt tardif du projet de loi 61 même si le gouvernement Legault détient une majorité de sièges.