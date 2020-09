Après plusieurs années, Ottawa et Québec s’entendent sur le logement

Après plusieurs années de négociation, Québec et Ottawa se sont finalement entendus sur le logement abordable.

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et la ministre québécoise des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforêt, l’ont annoncé jeudi soir sur les réseaux sociaux.

« Heureux d’annoncer que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu une entente gagnant-gagnant en matière de logement », a déclaré le ministre Hussen sur Twitter.

« C’est avec fierté que je vous annonce qu’une entente de principe a été conclue avec le fédéral dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le fruit d’un travail intense avec Sonia Le Bel, qui sera bénéfique pour tous les Québécois », a renchéri la ministre Laforêt.

Les détails de l’entente n’ont pas été divulgués, ils seront communiqués « prochainement », a-t-on indiqué.

Il s’agit d’une conclusion à de longues négociations.

Aussitôt la nouvelle Stratégie nationale sur le logement annoncée, en novembre 2017, Québec avait salué le réinvestissement d’Ottawa dans le logement abordable, tout en réclamant le respect de son champ de compétence exclusive en matière de logement.

Les deux gouvernements négociaient depuis ce temps pour déterminer comment la Stratégie s’appliquerait au Québec. Le gouvernement du Québec réclamait un transfert fédéral sans conditions.

Les municipalités du Québec exhortaient depuis plusieurs mois les gouvernements à conclure une entente pour aider les maires de plusieurs villes à gérer la crise du logement abordable.