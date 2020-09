Toujours pas de région en zone orange

La protectrice du citoyen a lancé jeudi un appel aux témoignages afin d’en savoir davantage sur les services en adaptation scolaire dans certaines écoles primaires. « Votre enfant fréquente une école primaire publique du Québec et reçoit des services en adaptation scolaire ? Le Protecteur du citoyen souhaite recueillir vos témoignages », a écrit le bureau de cet ombudsman impartial et indépendant sur son site Web. La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, s’intéresse particulièrement aux régions de Montréal, de Québec, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Mauricie. Son enquête peut avoir été lancée par sa propre initiative ou à la suite de plaintes de citoyens. Mme Rinfret mène par ailleurs, en parallèle, une enquête sur les milieux de vie collectifs pour aînés.