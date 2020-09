Code jaune dans quatre nouvelles régions du Québec

Quatre nouvelles régions du Québec passent en « préalerte » jaune devant la progression du nombre de cas de COVID-19 ces derniers jours. Il s’agit de Montréal, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce mardi lors d’un point de presse sur la situation de la pandémie dans la province.

Ces régions s’ajoutent à celles de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de l’Outaouais et de Laval, qui étaient déjà en « préalerte » depuis la semaine dernière. Au total, huit régions sur 18 ont présentement atteint ce niveau.

Pour éviter un reconfinement généralisé advenant une deuxième vague, Québec a implanté la semaine dernière un système d’alerte à quatre paliers qui permet de classer chaque région en fonction du nombre de cas de COVID-19 enregistrés. Le système fonctionne selon un code de couleur où le vert signifie la vigilance, le jaune la préalerte, le orange l’alerte modérée et le rouge l’alerte maximale.

Des mesures d’interventions précises sont prévues pour chacun des niveaux d’alerte. « Si on passe du vert au jaune, on pourra par exemple augmenter le contrôle dans certains lieux publics. À partir du palier orange, on pourra réduire le nombre de personnes dans les rassemblements privés. Le palier rouge comportera des mesures drastiques pour freiner la transmission », avait expliqué le ministre de la Santé, Christian Dubé en présentant son système la semaine dernière.

Actuellement, aucune des régions de la province n’a atteint les paliers d’alerte orange ou rouge.

La situation est toutefois surveillée de près alors que le nombre de cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter depuis quelques jours. Mardi, on rapportait 292 nouveaux cas, pour un total de 65 554. Un décès est par ailleurs survenu dans les 24 dernières heures, auquel s’ajoutent quatre décès survenus entre le 8 et le 13 septembre, pour un total de 5785 décès.

Le nombre d’hospitalisations a lui aussi augmenté, de neuf, par rapport à la veille, pour un total de 133. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de quatre, pour un total de 23.