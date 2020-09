Pascal Bérubé porte plainte à la SQ pour des menaces sur Twitter

Le chef intérimaire du Parti québécois (PQ), Pascal Bérubé, a porté plainte à la Sûreté du Québec lundi après avoir reçu une menace sur Twitter de la part d’un internaute. L’homme qui publie ses interventions sous le pseudonyme Lys Patriote s’est par la suite excusé.

« Vous et votre conjointe ne pourrez plus marché [sic] dans les rue [sic] bientôt », peut-on lire dans le gazouillis publié lundi matin. « Nous avions confiance en vous, indépendantiste (supposément) vendu au mondialisme, continue l’homme. Vendu au mondialisme un traitre [sic] à la nation voila [sic] ce que vous êtes tous les 2. »

M. Bérubé a choisi de le republier pour le dénoncer. « J’ai la couenne plutôt dure, mais là on vient d’embarquer ma conjointe là-dedans, là je vois rouge, a réagi M. Bérubé. Je vous assure que là on vient d’atteindre une autre dimension. Quand c’est moi, je peux encaisser bien des choses, mais là j’ai demandé conseil et puis la Sûreté du Québec m’a déjà répondu qu’ils allaient enquêter sur cet individu qui prétend que je ne pourrai plus marcher avec ma conjointe librement à partir de maintenant. Donc, c’est une menace et je ne suis pas le seul à en avoir reçu. »

Image: Capture d'écran / Twitter

L’internaute de Laval, qui se décrit comme un « militant souverainiste, machiavélique, nationaliste », a écrit avoir milité au PQ durant des années avant de dénoncer l’aplaventrisme du chef intérimaire péquiste. Il a par la suite tenté de ravaler ses propos. « Je voudrais m’excuser pour un Tweet que certaine personne [sic] on trouvé menacant [sic], a-t-il écrit. Ce n’est pas ça je voulais exprimer que l’opposion [sic] ne fait pas sa job. » Il a publié trois autres gazouillis en disant regretter et être désolé. Il a également changé sa photo où l’on pouvait voir son visage pour une image de voiture de course.

« Il faut collectivement ne pas banaliser ça et envoyer un message très, très fort, donc je n’ai pas hésité, a affirmé M. Bérubé. C’est une menace assez forte à l’égard de mon couple et je ne vais pas laisser passer ça. Je ne veux pas vivre dans la peur. » Le PQ tient son caucus en prévision de la rentrée parlementaire mardi.

« Ces menaces sont totalement inacceptables et doivent être dénoncées haut et fort, a réagi le premier ministre François Legault sur Twitter. Nous pouvons débattre sereinement, mais les propos haineux et violents n’ont pas leur place dans notre démocratie et ne doivent pas être tolérés. »

M. Legault a également reçu des menaces la semaine dernière. Les enquêteurs de la SQ ont rencontré deux hommes de 59 et 65 ans. Le dossier a été remis au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).