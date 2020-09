Québec solidaire part en tournée

Au lendemain de son conseil national, Québec solidaire (QS) a annoncé dimanche son intention d’aller à la rencontre des travailleurs sur le terrain afin d’élaborer un plan de relance de l’économie québécoise.

QS estime que le gouvernement de François Legault est déconnecté de la population et lui reproche d’avoir abandonné au front des travailleurs essentiels en pleine pandémie. Le plan de relance gouvernemental a été préparé « derrière des portes closes » sans tenir compte de la réalité du terrain et des moins nantis, juge le parti. « Si l’on en croit les premières mesures de relance économique annoncées par le gouvernement dans les dernières semaines, on a raison de craindre que la relance caquiste soit elle aussi complètement déconnectée », a expliqué le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois en évoquant l’aide gouvernementale accordée à Birks et aux actionnaires du Cirque du Soleil ainsi que son intérêt manifesté à l’égard d’Amazon.

Dans le cadre de leur tournée, les solidaires entendent rencontrer dans leur milieu les travailleurs tels que les préposés aux bénéficiaires, les enseignants et les infirmières.

Co-porte-parole solidaire, Manon Massé s’attend à entendre parler des conditions de travail dans le secteur public, des inégalités et de la hausse du salaire minimum. « Les personnes réellement essentielles, c’est notre voisin qui a risqué à chaque jour sa vie comme livreur à 13 $ de l’heure, le commis d’épicerie qui s’est assuré de pouvoir nous alimenter et la préposée aux bénéficiaires qui gagne au moins dix fois moins que les médecins, a-t-elle dit. On sait comment le secteur public est un secteur fondamental pour soutenir le filet social. Le secteur public a mangé la claque dans les trente dernières années. Les budgets d’austérité successifs ont fait en sorte qu’on est arrivés dans cette pandémie-là en manque de personnel. »

La veille, Québec solidaire avait tenu un conseil national virtuel au cours duquel les délégués ont accepté d’abandonner la campagne « Ultimatum 2020 » qui visait à exiger du gouvernement un plan d’action de lutte contre les changements climatiques. En raison de la pandémie, les délégués ont plutôt demandé aux dirigeants du parti l’élaboration d’un plan pour une relance « juste et verte » afin de faire face à la crise. Trois priorités ont été identifiées, soit la défense des services publics, la transition écologique et la lutte contre les inégalités.

Le parti a cependant dû faire face aux critiques de militants qui lui ont reproché d’avoir manqué de fermeté à l’endroit du gouvernement pendant la pandémie.