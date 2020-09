Québec solidaire veut abandonner son «Ultimatum 2020»

La pandémie force Québec solidaire (QS) à revoir ses priorités. Le parti a proposé samedi aux 200 délégués réuni en conseil national virtuel de mettre une croix sur son « Ultimatum 2020 » dont le but était d’exiger un plan d’action crédible de contre les changements climatiques.

« La bonne chose à faire quand il y a un bouleversement — sans précédent est un euphémisme —, mais un bouleversement radical de la conjoncture politique, c’est de se rasseoir avec nos membres, de réfléchir, puis de se remobiliser sur les bases de la nouvelle conjoncture », a affirmé le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois

« Est-ce que la question des changements climatiques va perdre de l’importance à Québec solidaire ? Non. Est-ce qu’on va l’aborder différemment ? Oui », a-t-il ajouté.

Le parti veut désormais orienter son message autour de trois priorités : la défense des services publics, la transition écologique et la lutte contre les inégalités. « La question climatique, la question environnementale, on va l’aborder dans un nouveau contexte, celui de la relance économique, a-t-il expliqué. Puis on va le mener le débat avec la Coalition avenir Québec (CAQ) : quel type de relance économique voulons-nous ? Est-ce qu’on veut une relance qui accélère la crise climatique ou qui la ralentit ? »

M. Nadeau-Dubois a rappelé qu’avant la pandémie, le Québec était en situation de « quasi-plein emploi », qu’il détenait un « surplus budgétaire historique », alors qu’aujourd’hui, le taux de chômage est élevé, le Québec est en situation de crise économique et l’économie mondiale est en récession.

La pandémie a révélé « l’échec des politiques de droite » et doit susciter la « prise de conscience que de mesure d’austérité en mesure d’austérité, on a affaibli notre filet social », selon lui. « Si le virus a autant ravagé nos CHLSD, c’est parce que, obsédés par la poursuite du déficit zéro, on a coupé partout », a-t-il offert en exemple.

M. Nadeau-Dubois s’en est pris au tandem Legault-Fitzgibbon qu’il accuse d’être déconnecté des priorités des Québécois. « Comment peut-on considérer que la bijouterie Birks, c’est une entreprise qui a besoin de l’aide du gouvernement et que ça c’est bon pour les Québécois et les Québécoises, a-t-il demandé. Comment peut-on considérer que donner un coup de main à Guy Laliberté et à ses amis actionnaires milliardaires, ça va aider les Québécois à sortir de la crise économique et de la pandémie ? »

L’an dernier, QS avait donné jusqu’au 1er octobre 2020 au gouvernement Legault pour présenter un plan d’action crédible et efficace pour lutter contre les changements climatiques. S’il échouait le test, le gouvernement allait subir l’obstruction parlementaire systématique des solidaires, qui entendaient bien utiliser tous les moyens à leur disposition pour bloquer l’adoption de projets de loi et entraver les travaux.

Avec La Presse canadienne