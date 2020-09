Québec solidaire réclame 10 jours de congé maladie payés pour les travailleurs

Les travailleurs ne devraient pas avoir à choisir « entre la santé publique et la santé financière », selon la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. Celle-ci réclame dix jours de congé d’urgence payés pour les travailleurs qui doivent se mettre en isolement durant la pandémie.

« On punit les gens qui eux font le choix d’être responsables même si ça a un coût économique important pour eux et pour leur famille », a-t-elle dénoncé lors d’un point de presse en marge du caucus automnal des solidaires avant la reprise des travaux de l’Assemblée nationale mardi prochain.

Mme Massé a fait valoir que les travailleurs dont l’emploi ne leur permet pas de faire du télétravail se retrouvent à perdre deux semaines de salaire s’ils doivent s’isoler après avoir reçu un résultat de test positif à la COVID-19. « Ça revient aux entreprises, entre vous et moi, les Métro de ce monde qui ont enregistré de grands profits, les Wal-Mart de ce monde… Bref, la grande entreprise est tout à fait capable d’assumer si et seulement si leurs employés vivent la situation de COVID ou de devoir prendre leurs enfants à la maison considérant que les services publics sont fermés, les écoles. » Le gouvernement devrait toutefois aider les petites et moyennes entreprises à assumer le coût d’une telle banque de congé maladie, selon QS.

Mme Massé soutient qu’il s’agirait à la fois d’une mesure de santé publique et de santé économique puisqu’elle pourrait contribuer à limiter la propagation du coronavirus et, par conséquent, éviter des fermetures de commerces comme celles du printemps dernier.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau s’était engagé en mai à négocier avec les provinces pour augmenter le nombre de jours de congé maladie payés auxquels les travailleurs ont droit dans une année. Le premier ministre du Québec, François Legault, avait alors noté que les entreprises pourraient faire face non seulement à des obstacles financiers, mais aussi logistiques.