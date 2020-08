Québec solidaire demande à Legault de dire la vérité sur les données médicales

Québec solidaire (QS) demande au premier ministre François Legault de dire la vérité aux Québécois concernant leurs données médicales.

Un organisme viserait déjà à partager ces données médicales personnelles avec des sociétés pharmaceutiques, alors que pas plus tard que jeudi, M. Legault affirmait qu’il n’y avait pas encore de projets ou de demandes en ce sens.

Or, selon les médias de Québecor, un organisme sans but lucratif, Precinomics, a été mis sur pied pour regrouper des intervenants publics et privés en vue de partager ces données avec des entreprises pharmaceutiques.

« Il y a quelqu'un là-dedans qui ment, a déclaré le porte-parole de QS en matière de santé, Sol Zanetti, en conférence de presse à l'Assemblée nationale. La question, c'est : qui ment ? »

Selon lui, la Coalition avenir Québec (CAQ) est en train de « tout mettre sous le tapis » et de « cacher ce qui est en train de se passer ».

Cette controverse est née des révélations du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en commission parlementaire la semaine dernière : il projette de monnayer les données confidentielles des particuliers recueillies par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) afin d’attirer ici les investissements des entreprises pharmaceutiques.